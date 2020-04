El INADI junto a los Comités Populares de Emergencia entregó una nota al Intendente de La Plata

Compartir

La multisectorial de coordinación de los Comités Populares de Emergencia por la Pandemia del COVID-19 presentó hoy una nota al intendente de la cuidad de La Plata, Julio Garro, solicitando entre otras cosas, la convocatoria a un Comité Municipal de Emergencia amplio con representación de distintos actores que se encuentran llevando asistencia a quienes más están sufriendo el aislamiento preventivo.

Dicha multisectorial está compuesta por la Delegación Buenos Aires del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI), por los comités de emergencia de distintas localidades platenses, referentes de clubes de barrio, trabajadores/as de la salud municipales, concejales, diputados, representantes de la Región Sanitaria XI del Ministerio de Salud Provincial, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia.

La nota es fruto del diagnóstico realizado por la multisectorial que se convocó el viernes 24, en donde se hizo referencia a las necesidades de la comunidad frente a la coyuntura actual. En la misma se manifiesta que los sectores populares se encuentran con fuertes dificultades para lograr las cuestiones más básicas de la supervivencia; al estar en su gran mayoría excluidos del mercado formal de trabajo, comer y conseguir elementos de higiene se vuelve aún más difícil de lo que ya lo era antes de la pandemia.

Al respecto, Natalia López, delegada provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo que estuvo presente en la reunión del viernes, dijo que : “Desde el INADI estamos articulando la entrega de ayuda alimentaria a grupos vulnerables que tienen mayor dificultad de acceso a los circuitos formales de asistencia”. “Es importante que la municipalidad desarrolle políticas específicas para esos grupos; mujeres en situación de violencia, personas trans/travestis, personas con discapacidad, migrantes en circuitos laborales informales que en muchos casos no tienen el sostén de sus familias son quienes sufren de una forma particular los embates de la cuarentena y tienen más dificultad para acceder a las políticas estatales. Por esto necesitamos una municipalidad presente, inclusiva y con una perspectiva integradora y no discriminatoria, necesitamos que Garro se haga cargo“, sentenció la funcionaria provincial.