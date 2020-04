Padre Guillermo Gómez: ‘No teman he resucitado y siempre estaré con Uds.’, dijo Jesús

Compartir

Durante la misa de Pascua de Resurrección de Cristo, el párroco de la Catedral de Nueve de Julio, padre Guillermo Gómez, resaltó con fuerza que en dos oportunidades Jesús expresó ‘No teman porque he resucitado y siempre estaré con Uds’.

El sacerdote explicó que en esta situación que vive la sociedad la expresión gana en relevancia al tiempo que recalcó que el Señor nos da la tranquilidad y confianza para seguir viviendo con esperanza.

Jesús ha resucitado, alegremos nuestros corazones y que cada día podamos ser mas solidario, mas comprensivo, deslizó el celebrante.

La misa de esta mañana también mostró un templo vacío donde el párroco fue acompaño de religiosas y muy pocos allegados, quienes previamente se ocuparon de cumplir con recaudos de sanidad.

El padre Guillermo Gómez, también cerró su sermón con la frase, mirando a la cámara de Cadena Nueve que transmitía en vivo, para hacerlo extensivo a toda la comunidad: ‘Feliz Pascua a la resurrección’.

Previamente se había leído el Evangelio según San Juan 20,1-9.

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada.

Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”.

Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro.

Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes.

Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró.

Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo,

y también el sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte.

Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó.

Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos.

Curiosamente la celebración era seguida desde México, Francia, España, además de Buenos Aires, La Plata, Carlos Casares, Trenque Lauquen y localidades del distrito y familias nuevejulienses.

En el final de misa el padre Guillermo Gómez expresó que ‘Los sacerdotes de manera unida seguimos con as oraciones para estar fortalecidos’, las cuales las vamos trasmitiendo en el día a día.

El video de la misa de Pascua del canal Cadena Nueve de YouTube integra la Plataforma Audiovisual de CN