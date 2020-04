Eduardo Campana: ‘Apelo a vuestra responsabilidad para que se queden en sus casas’

Compartir

El Intendente de Gral. Villegas Eduardo Campana adelantó esta mañana que los funcionarios municipales han decidido donar el 20% de sus haberes para un fondo para insumos y que el mismo destino tendrán los importes de las horas extras de los trabajadores ante la merma de tareas.

Luego, hizo una reseña de actividades es ese distrito: Estuvimos esta mañana en una reunión de gabinete, luego en una reunión en el Hospital Municipal con diferentes médicos y actores del sistema de salud. No tenemos ningún caso sospechoso todavía en General Villegas y sabemos que en algunas comunas vecinas si hubo. El de Trenque Lauquen nos sorprendió, el de Huinca Renanco también con cierta preocupación porque estuve visitando algunos de los pueblos y alguien ahí con irresponsabilidad había estado inclusive en Realicó y bueno, eso no solo nos sorprende y llama la atención, sino que preocupa a muchos de los vecinos.

Por eso apelo a que cada uno sea muy responsable. Este aislamiento obligatorio y preventivo es lo más importante para poder vencer a esta pandemia que nos afecta a todos.

Tenemos alrededor de 8 personas todavía en cuarentena, los demás han ido saliendo de ella a medida que han ido transcurriendo los días. Hubo un comunicado que en una estancia había una persona de origen extranjero, pero hace mucho tiempo que está y se visitó y tomó contacto con ese lugar, así que eso no trae mayor preocupación.

Hemos dispuesto desde el equipo de Gobierno y Departamento Ejecutivo que va a haber una reducción de un 20% en los salarios de los funcionarios y al mismo tiempo que va a haber también una reducción en cuanto a las horas extras que tiene el personal del municipio.

Esto por supuesto va destinado a los fondos que son necesarios para adquirir los elementos que se necesiten para trabajar en contra de esta pandemia.

En la reunión que se realizó en el Hospital Municipal con los distintos actores del sistema de salud se reforzaron los protocolos, las capacitaciones y fundamentalmente vemos que estamos preparados como para afrontar el primer impacto que nos puede aportar el Virus.

Se entregaron hoy 40 máscaras que fueron confeccionadas en el Centro de Educación Abierta Municipal y como dije anteriormente con la ayuda de personal de la Escuela Agraria y de la Escuela Técnica, profesores de esas instituciones, y hay quienes lo han hecho también voluntariamente de manera particular desde sus domicilios y agradezco profundamente. Debe haber alrededor de 90 máscaras o 100 más hechas que serán entregadas y las puedan usar nuestros actores de salud.

Han sido muy bien recibidas y este tipo de impresión que estamos realizando aquí en General Villegas se está aplicando también en otras comunas de la provincia, lo cual eso también nos llena de orgullo, como la colaboración y la cantidad de gente que se ofrece para trabajar ante esta situación, como aquellos que están cociendo en sus casas o en algunos grupos, confeccionando ropa necesaria para poder trabajar en los distintos lugares.

Por otra por otra parte he estado recorriendo alguno de los pueblos realmente no he visto movimiento y veo que han acatado el aislamiento obligatorio, sin embargo me preocupa realmente que no es de la misma manera aquí en la ciudad de General Villegas. Se ve mucha gente en la calle, se ve gente caminando, andan en grupo de dos o tres, incluso cuando venía hasta el municipio había tres personas juntas charlando en la plaza y no hay lugar para tertulias. Por favor, quedensé aislados en su casa. Tengan la separación que corresponde, hay inclusive alguien que recomienda hasta 8 metros de separación y sí. Desde el punto de vista médico la gotita de la saliva en un estornudo puede llegar a 7 y 8 metros, lo que no estamos seguros es si el virus llega hasta esa distancia, pero por lo menos conservemos la distancia de 2 metros y evitemos las aglomeraciones, los horarios son bastante amplios para supermercados, hay horarios amplios para los cajeros y demás y van a tener lo que necesiten como alcohol en gel para distribuirse.

Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Es la única manera. Vemos que en otros países y en otros lugares, los está afectando demasiado. Aquí tenemos más de mil casos con 27 muertos, que es bastante aceptable la franja y es también aceptable en la forma en que va nuestra curva.

Sin embargo no podemos dormirnos en los laureles, tenemos que ser responsables y cuidarnos. Por supuesto para eso tenemos que poner de cada uno de nosotros lo que necesitemos.

Otra cosa que también recomiendo es que seamos cuidadosos en sacar escombros o ramas. Sé que muchos aprovechan para poder limpiar su casa, pero en la medida en que no necesiten hacerlo, por favor, no lo hagan y si es necesario pidan los volquetes.

Nuevamente nos estaremos comunicando por este medio, les agradezco mucho y nuevamente seamos responsables y quedémonos en nuestra casa. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad».



