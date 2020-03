Lorenzo: “Que no haya casos sospechosos, no quiere decir que no haya virus en Lincoln”

El secretario de Salud de la Municipalidad de Lincoln, Dr. Sergio Lorenzo, llamó a la reflexión y pidió que los vecinos permanezcan en sus hogares en cumplimiento de la cuarentena “porque la única manera de curar esto es evitando el contagio”. “El hecho de que no tengamos ningún caso sospechoso no quiere decir que no haya virus en Lincoln”, indicó.

En ese sentido, el responsable de la cartera de Salud fue claro y remarcó: “Es importante que la gente tome conciencia”. En referencia a las estadísticas y los análisis que se han hecho de las curvas de cómo evoluciona la propagación del virus en otros lugares del mundo, Lorenzo sostuvo que -hoy por hoy- debemos pensar que en nuestra ciudad ya está el Coronavirus y, probablemente, hay gente infectada aunque “todavía no tiene síntomas porque el virus no tuvo tiempo de desarrollarse”. Y explicó que “cuando se desarrolle (el virus) vamos a tener una catarata de pacientes que van a requerir atención y para esto, si no evitamos la circulación de la gente, esos pacientes habrán infectado 7 o 10 veces más a sus convivientes”, subrayó.

A su vez, el funcionario indicó que “no se hacen hisopados porque el protocolo que nos baja el Ministerio de Salud de la Nación es bastante estricto y no podemos hacer hisopados a pacientes que no tengan ciertas características de sospechas de infección, pero estamos convencidos que hay virus circulante”.

Por otra parte, el Secretario de Salud resaltó la importancia de evitar la circulación del virus: “Todos los países que lograron controlar esto es porque hicieron una restricción absoluta de la circulación del virus; y nosotros en Lincoln y en Argentina no se está pudiendo lograr por distintas circunstancias; estamos luchando contra un virus que tiene todas la de ganar si mantenemos esa conducta de que nada nos importa”.

Por último, Lorenzo hizo un llamado a la reflexión y a la toma de conciencia porque “la única cura es evitar el contagio, ya que una vez que una persona se enferma, se interna y solamente lo que se puede hacer es ayudarlo a que el organismo se defienda contra la infección, darle oxígeno y acompañarlo en la evolución”.