Lincoln no presenta casos sospechosos y el Intendente advirtió que ‘Esto no es joda’

En Lincoln, al momento NO hay casos sospechosos. Lo hizo saber la Comuna de ese distrito añadiendo que en total,

Además hay 9 personas (8 adultos y 1 menor) que también cumplen con la cuarentena de 14 días por presentar síndrome febril respiratorio, pero estas personas NO constituyen casos sospechosos.

-No se puede atender con servicio de mesa a los clientes, ni en el interior o exterior del comercio. - Pueden realizar venta de comestibles sólo para llevar a domicilio o a través de envíos a domicilio (Delibery).

-En los locales gastronómicos, comercios, supermercados y mayoristas no se permite la aglomeración de personas a la espera del servicio. Solo se permite el ingreso de hasta un 25% del factor ocupacional respectivo al comercio y se debe realizar la espera afuera del comercio respetando 2 metros de separación entre persona y persona que realizan la cola.

-Brindar información a los pasajeros sobre los protocolos de licencias a las personas que viajaron a los países en riesgo para que no concurran a sus lugares de trabajo.

-Adherirse al protocolo provincial para que todos los choferes y empleados que viajaron a los países en riesgo no concurran a sus lugares de trabajo.

‼️ El no cumplimiento de las medidas dispuestas generará las sanciones correspondientes por los gobiernos provincial y municipal.

c) Oficina de Cementerio

-“Esto no es joda, tenemos que quedarnos en casa. Esta serie de medidas hacen al cuidado de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros abuelos, eso es lo que tenemos que tener presente porque esto es una pandemia nos tiene que encontrar parados de la mejor forma y para poder ganar esta batalla”.

-“La fecha de las medidas hasta el 31 de marzo puede ser prorrogable, y esto también va a depender de lo que hagamos como sociedad, si nos comportamos de forma infantil, no respetamos las normas, no nos cuidamos entre nosotros, el gobierno va a estar obligado a prolongar en el tiempo este tipo de medidas y que además sean cada vez más fuertes”.

-“Por suerte estamos en la primera etapa que es prevención porque esto nos da la posibilidad de hacer control y al no haber avanzado a lo que no quisiéramos llegar que es tener casos sospechosos y mucho menos llegar a tener que tratar complicaciones que esta enfermedad puede ocasionar, no obstante eso, estamos sumando acciones permanentemente para aumentar la capacidad de prevención”.