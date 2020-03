Mariano Barroso abre el periodo ordinario de la labor legislativa nuevejuliense

Compartir

Marino Barroso conduce un municipio que es bien visto entre sus pares y por el actual Gobernador. Y ayer Axel Kicillof al inaugurar el periodo de sesiones legislativas en La Plata, hizo referencia a comunas que están con déficit y dificultades para pagar el desenvolvimiento de cada jornada y pocas que están al día.

Una de esas escasas es la de Nueve de Julio.

Esta noche a las 20 el Intendente de este distrito dejará inaugurado otro periodo de sesiones ordinarias para que el Concejo Deliberante comience sus labores cotidianas.

Hará hincapié en sus logros que son el resultado de objetivos trazados y planificados, de que ‘cuentas claras conservan la amistad’ y hará mención a lo hecho por cada área.

Seguramente, el jefe Comunal mencionará los dos o tres temas de asignaturas pendientes que no lo dejan tranquilo aunque algo salga bien. Sabe que en el tema viviendas no es suficiente con lo realizado y que si bien se trata la basura como hacía décadas no ocurría, el basural debe ser erradicado y falta ‘la novia’ para el traslado.

No se descarta que adelante los cambios que en urbanismo se proyectan, donde ante el vigencia de un estacionamiento medido habrá transformaciones para mejorar el transito.

Y en materia de seguridad, la ampliación de facultades de la Policía Comunal pone a Nueve de Julio en la vanguardia de la zona ante la llegada de oficinas de Narcotráfico y Policía Científica y con esta dependencia, no se descarta que un médico forense realice autopsias en el distrito. Las obras que se han hecho en el Hospital incluyen una morgue para las labores de tanatología o histología.

Lo cierto es que esta noche Mariano Barroso hará un detalle de lo hecho y anunciará lo que proyecta para este 2020 y en ese sentido le pedirá a los Concejales que lo acompañen, como expresión de ser representantes del pueblo del distrito, del cual todos por el camino que sea, señalan que quieren lo mejor..