Piden a ABSA informe sobre los graves problemas en el suministro de agua potable

Compartir

A raíz de la delicada situación por la que atraviesa gran parte de los habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada como así mismo otros sectores bonaerenses para recibir el agua potable administrada por ABSA S.A., el diputado de Juntos por el Cambio, Diego Rovella, presentó en la cámara baja provincial un pedido de informes al Ejecutivo para que se explique “a qué se debe el grave inconveniente, el plan de contingencia que la empresa ha elaborado en tales circunstancias, como asimismo el respectivo plan de obras si existiera y si los damnificados serán resarcidos de alguna manera”.

En este marco, el legislador oriundo de la capital bonaerenses manifestó: “creo que no hace falta fundamentar demasiado esta solicitud, este pedido de informes, ya que lo que ocurre diariamente en muchos lugares puntuales de la zona de referencia es tapa permanente de todos los medios de comunicación de la región. El problema social, básicamente sanitario, es grave y debe solucionarse en forma perentoria”.

“Llama la atención, y preocupa, que el inconveniente sea recurrente y se prolongue en el tiempo, porque el problema no es nuevo. Y más allá de la falta del vital elemento para la vida, lo que es inadmisible, hay que señalar que en muchos domicilios se recibe agua de color intenso, con olor y partículas en suspensión, lo que indica que el líquido no sólo no es potable, sino que es peligroso para el consumo. Ver que la empresa ABSA S.A. es inmune a los reclamos de los usuarios no solamente preocupa e incomoda, sino que, además, deja casi al descubierto que la urgente solución estaría lejos de concretarse, con todo lo que eso significa para la gente. Y es precisamente ese el fondo de la cuestión, el eje principal del proyecto del pedido de informes: saber cuándo y cómo llegará esa solución, que esperamos sea definitiva”, finalizó, Rovella.