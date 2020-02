Una Escuela para mi hija me tiene ofuscada

Compartir

Sr. Director

Cadena Nueve

Me dirijo a ese medio y a través de sus lectores, a quien corresponda a los fines de encontrar la respuesta que mi hija merece.

Estamos a 12 días del mes de febrero y a la fecha de hoy sigo sin tener una escuela para mi hija. Vengo yendo y viniendo desde noviembre, las respuesta que obtengo siempre es que solo hay matricula en dos escuelas que son totalmente lejanas a mi domicilio.

Tengo a 5 cuadras de mi domicilio una escuela y mi hija quedo afuera, presento un certificado laboral donde tengo dos escuelas también a 5 cuadras y me dicen que ese certificado hoy no sirve porque ya están cerradas las inscripciones. Ahí me doy cuenta que ser honesto en este país sirve de nada, que en lo público si no sos conocido, amigo, familiar de fulano, no obtenes nada. Que quienes deben darte una solución no lo hacen, que el interés es nulo porque total es así el sistema, y no hay nadie que controle nada.

Como mamá estoy más que indignada porque no pare nunca de reclamar lo que le corresponde a mi hija. Hable con directoras, con inspectoras, me asesore. Y la respuesta siempre fue la misma. Me piden que mande a mi hija a una escuela donde ellos mismos se contradicen. No señora yo a mi hija la voy a mandar donde le corresponde no a donde ustedes quieran. Y aunque me cueste muchos días más de ir y venir, voy a llegar hasta donde sea necesario, y golpear la puerta de quien sea necesario.

Lo cierto es que desde noviembre me he movilizado por un sitio en una escuela para mi hija y sigo sin una respuesta concreta.

Atte.

Agustina Cánepa

DNI: 36.772.753