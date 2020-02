La justicia mercedina investiga si un alumbramiento en el Hospital Julio de Vedia fue ‘con vida o sin vida’

Compartir

En el hospital Julio de Vedia nació sin vida, una criatura con malformaciones. El alumbramiento, conforme expresó una fuente era de mal magnitud que no era aconsejable que la mamá lo viese ante la sensibilidad del estado puerperal.

Ante el hecho, se decidió enviar a un laboratorio para que se hagan estudios patológicos así determinar las causas y poder ser tratadas ante posibles futuros embarazos. Ello se debió a que no hay laboratorio para ese tipo de estudios en el Hospital y si está en un consultorio de una profesional que integra el equipo hospitalario.

Los padres entendieron que el bebe nació sin vida y una razón que no les fue explicada provocó el enejo ya que el alumbramiento fue el 19 de enero y recién ayer pudieron darle sepultura. Si bien el seguimiento de la gestación se llevaba en un consultorio particular, la mamá acudió al Hospital por entender que no notaba sus movimientos.

Ante esa duda, Brenda Aceituno como mamá, radicó una denuncia en la Ayudantía Fiscal que se elevó a la UFI 4 en turno de Mercedes, a cargo del Dr. Lisandro Masón. Ello derivó en un allanamiento en el laboratorio de la Dra. Lilian Huerta, profesional interviniente ubicado en Santa Fe casi Salta.

De allí se llevaron el feto y el procedimiento llamó la atención en el vecindario.

En tanto, la médica patóloga estaba de vacaciones en San Luis y este viernes 7 se iban a conocer los resultados que serían de utilidad a la familia.

Ahora todo quedó inconcluso. De la investigación se sabrá las ‘Causales de Muerte’, pero no que le ha originado ese deceso con las malformaciones, ya que la muerte fue en el seno materno.

Algunas fuentes han expresado que el mortinato – bebé que nace sin vida – primero fue a una morgue para su autopsia y luego al laboratorio para determinar esas anomalías.