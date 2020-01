Recomendaciones ante el Coronavirus

Compartir

Desde el Ministerio de Salud de la nación se ha hecho referencia que el brote de influenza por Coronavirus esta vez es muy grave y mortal. No ha llegado a la Argentina pero hay que tomar recaudos.

No hay cura una vez que está infectado. Se está extendiendo desde China a varios países.

El método de prevención es mantener la garganta húmeda, no permita que la garganta se seque. Por lo tanto, no contenga la sed porque una vez que la membrana de la garganta se seque, el virus invadirá su cuerpo en 10 minutos. Beba 50-80cc de agua tibia, 30-50cc para niños, según la edad.

Cada vez que sientas que tu garganta está seca, no esperes, ten agua en la mano. No beba mucho a la vez, ya que no ayuda, en cambio, mantenga la garganta húmeda.

Hasta finales de marzo de 2020, no vaya a lugares concurridos, use la máscara según sea necesario, especialmente en el tren o en el transporte público. Evite los alimentos fritos o picantes y cargue vitamina C.

Los síntomas o descripción de los cuadros son

1. fiebre alta repetida.

2. tos prolongada después de la fiebre.

3.Los niños son propensos.

4.Los adultos generalmente se sienten incómodos, * dolor de cabeza y principalmente relacionados con la respiración.

5: altamente contagioso.

Lávese las manos a menudo para mantenerse sano Usted puede ayudar a que tanto usted como sus seres queridos se mantengan sanos al lavarse las manos a menudo, especialmente durante los siguientes momentos claves en que tienen más probabilidades de contraer y propagar microbios: Antes, durante y después de preparar alimentos

Antes de comer

Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea

Antes y después de tratar una cortadura o una herida

Después de ir al baño

Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales

Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas

de manipular alimentos o golosinas para mascotas Después de tocar la basura