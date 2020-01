Fue demorado un vecino por tenencia de arma de guerra y amenazas a su ex pareja

Esta tarde, a raíz de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de policial de Nueve de Julio , junto a personal SUB DDI Bragado realizó un allanamiento en un domicilio sito en la calle Arturo Frondizi al 1300.

Fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, donde se procedió a la aprehensión de un masculino de 46 años domiciliado en el lugar, quien con fecha 14 del corriente mes se había presentando en el domicilio de su ex pareja de 41 años de edad, domiciliada en planta urbana y la había amenazado de muerte con un cuchillo. En la requisa del interior de la vivienda se incauta una carabina calibre 22, marca MAHELY, con mira telescópica y cargador colocado sin municiones, la cual no posee secuestro hasta el momento y se trata de establecer propiedad de la misma.

Interviene UFI 5 Mercedes, Dr Luis Antonio Baraldo victorica. El masculino previo ser notificado formación de la causa por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL Y AMENAZAS CALIFICADAS.

Recupera libertad en tiempo y forma por así haberlo dispuesto el magistrado interviniente