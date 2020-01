Presencia policial en hechos de distinta índole

Compartir

En calles Avenida Urquiza y San Juan siendo las 15.30 horas del pasado 8 de enero, personal policial de este elemento procede a trasladar a esta seccional policial a un sujeto de sexo masculino de 36 años de edad, oriundo de la ciudad de Junín quien se encontraba realizando venta ambulante, incautándole pares de medias, consecuencia de ello se instruyeron actuaciones por Infracción al Artículo 85 de la Ley 8031/73 con intervención Juzgado de Paz de 9 de Julio. Masculino previas diligencias de rigor recupera libertad en tiempo y forma.-

Así lo señala un informe de la Estación de Policía, cuyo titular es el Sub comisario Bruno Sbrissa. Añade, además que el día 10,, En calles Urquiza y Robbio siendo alrededor de las 01.05 horas se toma intervención de accidente, donde se constata que momentos antes rodado marca Peugeot 205 color gris, conducido por una persona de sexo femenina de 37 años oriunda de esta localidad pierde la estabilidad del rodado subiendo a la vereda colisionando contra árbol existente en el lugar, a raíz de ello sufre lesiones ( politraumatismos y escoriaciones varias). Interviene UFI 4 de Mercedes, instruyéndose actuaciones caratuladas Lesiones Culposas.-

DIA 10 DE ENERO DE 2020 ; En calle Guido Spano al 1000 siendo las 20.45 horas personal policial de este elemento procede a la aprehensión de sujeto masculino, de 20 años oriundo de esta localidad, quien se presento al domicilio de su ex pareja femenina de 23 años, quebrantando medida cautelar por violencia familiar Ley 12.569 dispuesta por el Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio, Doctor Alejandro Casas. Masculino actualmente se encuentra detenido en la Sub Comisaria Dudignac, por el delito de Desobediencia a disposición de la UFI 5 de Mercedes.

DIA 10 DE ENERO DE 2020 ; Personal policial de este elemento siendo las 23.45 horas en calles Joaquín B González y Avellaneda, procede a la aprehensión de masculino de 28 años de edad, oriundo de esta ciudad, quien se encontraba propinando gritos, como así también se hallaba en estado de ebriedad y se torno agresivo para con el personal policial. Consecuencia de ello se labraron actuaciones por Infracción 35,72 y 74 Inc. A de la Ley 8031/73 con intervención del Juzgado de Paz Local. Cumplimentadas diligencias de rigor masculino recupera libertad en tiempo y forma.

DIA 11 DE ENERO DE 2020 ; Personal de este elemento siendo las 18.30 horas en calles Rocca y Mitre de este medio procede a la aprehensión de sujeto de sexo masculino de 21 años de edad oriundo de esta localidad, el cual poseía Pedido de Captura Activa a solicitud del Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad. Masculino previas diligencias de rigor recupera libertad en tiempo y forma siendo notificado su comparendo a magistrado interviniente a primera audiencia-

Asimismo en el marco de distintos operativos realizados en el ámbito de esta jurisdicción junto a Personal de Transito del Municipio de 9 de Julio se procedió a el secuestro de 12 motovehiculos por falta de documentación, registro de conducir y cascos, labrándose actuaciones por Infracción a la Ley 24.449, quedando a disposición del Juzgado de Faltas Local.