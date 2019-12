Juntos por el Cambio: ‘Se defendió el interés de los bonaerenses y no se podía aceptar una suba del 77%

Compartir

Tenemos la responsabilidad de cuidar los intereses de los bonaerenses y de darle al gobernador las herramientas de gobernabilidad que necesita. Por eso, trabajamos para lograr acuerdos porque no queremos que siempre sean los mismos sectores los afectados. Nos duele profundamente no haber encontrado la misma predisposición del otro lado.

Mostramos nuestra vocación de diálogo, nunca tendremos como objetivo entorpecer el desarrollo del gobierno, pero nuestro límite es el avasallamiento de los intereses de nuestros vecinos y hoy defendimos los intereses de los bonaerenses.

El oficialismo sabe de nuestras preocupaciones sobre el inmobiliario urbano y rural y el aumento de algunas alícuotas que nos parecen excesivas como la aplicada a los medicamentos que implicarán un total del 133 % sobre el valor actual.

Las leyes impositivas requieren de tiempo para poder hacer un análisis detallado y exhaustivo de cada uno de los impuestos que el Gobernador Axel Kicillof pretende aumentar. Por eso pedimos tiempo para trabajar y fuimos haciendo sugerencias para mejorar una ley que fue ingresada hace 48 horas.

Con mucha seriedad, se acercaron propuestas de nuestros equipos técnicos. Principalmente pedimos que el impuesto inmobiliario urbano y rural no aumentara por encima de la inflación, y es en este punto donde no llegamos a un acuerdo con el oficialismo.

La Ley Fiscal Impositiva a deferencia de lo que se prometió en campaña de reducir la carga fiscal de los contribuyentes de la provincia, lo que hace es aumentarla. Porque aumentan los ingresos brutos; el impuesto a la transmisión gratuita de bienes; impuestos a los sellos; el valor de las tasas administrativas y habrá un aumento indirecto para los automotores.