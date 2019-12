Cierre de temporada de esta disciplina en Club Atlético

Compartir

Como cierre de la temporada 2019 del Voley femenino del Club Atlético, desarrolló una importante actividad, con participación de todas las categorías, demostrando el gran progreso del año, porque al contar ahora con dos canchas cubiertas, una en el gimnasio y otra en el Micro Estadio, ha podido entrenar con equipos de 1ª, Maxi vóley, Sub 17, Sub 15, Sub 12 y Mini voley, con sus respectivos Técnicos.

Estas últimas cuatro categorías se reunieron en el Micro Estadio para realizar una jornada recreativa que contó con diversos juegos por equipo, cada uno de ellos con jugadores de todas las categorías; una vez terminada la jornada la sub comisión hizo entrega de una botella deportiva a todos los participantes a modo de obsequio.

Por su parte el equipo de 1a cerró su año participando de un torneo en el Club Ciudad, venciendo en primer lugar a Dudignac por 2 a 0, luego cayó por 2 a 0 frente a Rivadavia de Junín y por último se impuso por 2 a 0 a San Martin, culminando así un activo año deportivo.

El equipo del Club Atlético formó con Luz Picardo, Georgina Picardo, Fernanda Arbeleche, Raquel Viola, Romina Rossini, María Eugenia Centeno, Magali Cerasa. DT Zuliani Hernán.