Vecinos de Dudignac se movilizan y reclaman medidas urgentes para reforzar la seguridad

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La creciente preocupación por los hechos de inseguridad que se registran en Dudignac comenzó a movilizar a los vecinos, quienes buscan impulsar medidas concretas para prevenir delitos y recuperar la tranquilidad que históricamente caracterizó a la localidad.

Uno de los impulsores de la iniciativa, Walter Martín Zárate, presentó una propuesta abierta a toda la comunidad para avanzar en la instalación de un sistema de cámaras de seguridad que permita monitorear tanto los accesos como distintos sectores del casco urbano.

El planteo surge a partir de los reiterados robos de motos y bicicletas ocurridos en los últimos meses, situaciones que generan inquietud entre los habitantes y afectan directamente el patrimonio de las familias.

La propuesta contempla la colocación de cámaras en puntos estratégicos, especialmente en el acceso a Dudignac y en la intersección con la Ruta Provincial Nº 65, con el objetivo de registrar el ingreso y egreso de vehículos. Además, se plantea incorporar equipos de vigilancia en zonas comerciales y residenciales consideradas vulnerables.

Otro de los ejes del proyecto es que el centro de monitoreo funcione en la propia localidad y sea operado por personal civil local, permitiendo una respuesta más rápida ante situaciones sospechosas y liberando recursos policiales para tareas de prevención y patrullaje.

Los vecinos también remarcan la importancia de reforzar las medidas de seguridad considerando que en Dudignac funciona una Subcomisaría donde se alojan detenidos en tránsito y que habitualmente recibe visitas de familiares y amigos de las personas allí alojadas, una situación que, entienden, requiere controles y herramientas de vigilancia acordes.

“La seguridad de Dudignac la hacemos entre todos”, sostuvo Zárate al convocar a la comunidad a respaldar la iniciativa y a las autoridades a evaluar su implementación. El objetivo, coinciden los vecinos, es preservar la calidad de vida y recuperar la tranquilidad de un pueblo que siempre se destacó por su convivencia y cercanía entre sus habitantes.