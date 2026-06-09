Suspendieron hasta nuevo aviso los festejos por el 115° aniversario de Dudignac

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La Delegación Municipal de Dudignac comunicó la suspensión, hasta nuevo aviso, de los festejos previstos por el 115° aniversario de la localidad.

La celebración había sido programada para el domingo 14 de junio, luego de que las autoridades decidieran trasladar las actividades del día del aniversario con el objetivo de favorecer la participación de vecinos y visitantes de la región.

Días atrás, la delegada municipal Hermita Gómez había destacado la importancia de la fecha e invitado a la comunidad a participar de una jornada que contemplaba un acto protocolar, homenaje floral, desfile de instituciones y centros tradicionalistas, además de espectáculos artísticos y la presencia de artesanos locales y de la ciudad de 9 de Julio.

Entre las actividades más esperadas se encontraba el desfile a caballo organizado junto al Centro Tradicionalista de Dudignac, una propuesta que, según había señalado la funcionaria, volvía a realizarse luego de varios años.

Sin embargo, desde la Delegación Municipal informaron que los festejos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. Por el momento no se confirmó una nueva fecha para la realización de las actividades conmemorativas.

La localidad transita una semana especial al cumplirse 115 años de su fundación, mientras las autoridades evalúan la reprogramación de los festejos para que la comunidad pueda celebrar este nuevo aniversario.