PAMI: médicos de cabecera y odontólogos paran por 72 horas

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Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios a afiliados del PAMI iniciaron este lunes un paro nacional de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles, en reclamo de una actualización urgente de los honorarios profesionales que perciben por sus consultas y prestaciones.

La protesta fue convocada bajo los lemas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, con el objetivo de visibilizar la situación económica que atraviesan los profesionales que trabajan con la obra social de jubilados y pensionados más importante del país.

Según explicaron las entidades que impulsan la medida, el principal reclamo apunta a la recomposición de los aranceles profesionales, ya que consideran que los valores actuales resultan insuficientes para sostener las prestaciones y garantizar una atención adecuada para los afiliados.

Los representantes del sector señalaron que en las reuniones mantenidas con autoridades del organismo se reconoció la existencia de problemas vinculados al atraso de los honorarios. Sin embargo, sostuvieron que las respuestas implementadas hasta el momento no alcanzan para revertir la situación.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la diferencia entre los valores actuales y los que consideran necesarios para cubrir los costos de funcionamiento. De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones profesionales, existe un atraso acumulado del 102% en los aranceles que reciben por las prestaciones brindadas a los afiliados del PAMI.

Además, cuestionaron los incrementos anunciados por el organismo para los próximos meses. Según indicaron, PAMI prevé aumentos de apenas 1,9% para junio y otro 1,9% para julio de 2026, porcentajes que consideran insuficientes frente al desfasaje existente.

“Aplicarán incrementos de apenas 1,9% para el mes de junio y 1,9% para julio de 2026, actualizaciones que son las únicas reconocidas en este año e impactarían recién en las liquidaciones correspondientes a agosto y septiembre de 2026”, señalaron desde las entidades profesionales.

Frente a esta situación, los médicos y odontólogos advirtieron que la falta de una actualización acorde a la realidad económica pone en riesgo la continuidad de muchas prestaciones y afecta la calidad de la atención que reciben los adultos mayores.

Por su parte, las autoridades del PAMI buscaron llevar tranquilidad a los afiliados y minimizaron el alcance de la medida de fuerza. Desde el organismo afirmaron que se trata de un paro con baja adhesión y aseguraron que la mayoría de los profesionales continúa atendiendo con normalidad en todo el país.

Asimismo, destacaron que la semana pasada se dispuso un aumento en la cápita que perciben los médicos de cabecera, que pasó de 2.100 a 2.400 pesos por afiliado, con retroactividad al mes de mayo.

Desde la conducción del organismo remarcaron además que continúan abiertas las instancias de negociación con las entidades que representan a los profesionales.

“Se mantiene abierta la mesa de diálogo porque nuestro objetivo es alcanzar acuerdos”, señalaron fuentes del PAMI, que atribuyeron la protesta a un grupo reducido de prestadores.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el servicio continúa funcionando y que el organismo trabaja para mejorar las condiciones laborales de médicos y odontólogos sin afectar la atención de los afiliados.

“Queremos transmitir tranquilidad: los afiliados siguen siendo atendidos y estamos comprometidos con mejorar las condiciones de trabajo de los médicos y odontólogos”, concluyeron.