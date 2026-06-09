Cuando la educación deja de ser urgente

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Hay datos que merecen ser leídos más allá de la estadística. Un reciente informe de Argentinos por la Educación reveló que la educación ocupa apenas el séptimo lugar entre las principales preocupaciones de los argentinos. Por delante aparecen la economía, la inseguridad, la corrupción, el desempleo y otros problemas que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas.

A primera vista, el resultado podría parecer lógico. Argentina atraviesa desde hace años dificultades económicas persistentes, altos niveles de incertidumbre social y una sensación permanente de inestabilidad. En ese contexto, resulta comprensible que gran parte de la ciudadanía concentre su atención en aquello que impacta de manera inmediata sobre su vida diaria.

Sin embargo, el dato merece una reflexión más profunda.

Porque no estamos hablando de cualquier tema. Estamos hablando de la educación, una de las pocas cuestiones capaces de generar consensos amplios en la sociedad argentina. Son pocos los asuntos que reúnen semejante nivel de acuerdo. Nadie cuestiona seriamente la importancia de la escuela. Nadie sostiene que la educación no sea necesaria. Ningún dirigente político se anima a minimizar públicamente su valor.

Y, sin embargo, cuando llega el momento de establecer prioridades, la educación queda relegada al séptimo lugar. La contradicción es evidente.

Séptima en el ranking, primera en los discursos

La Argentina mantiene una relación particular con la educación.

La escuela pública forma parte de su identidad histórica. La universidad gratuita continúa siendo una conquista ampliamente defendida. Las familias siguen considerando que estudiar es una herramienta para construir un futuro mejor. Los discursos políticos, independientemente de su orientación ideológica, suelen presentar a la educación como una pieza central para el desarrollo.

Pero una cosa es valorar algo y otra muy distinta es priorizarlo.

El informe deja al descubierto una distancia cada vez más visible entre lo que la sociedad declara y aquello que efectivamente considera urgente.

La educación parece haberse convertido en un valor cultural compartido, pero ya no ocupa el mismo lugar dentro de las preocupaciones cotidianas.

Se la respeta. Se la reconoce. Se la reivindica. Pero se la posterga. Y esa postergación tiene consecuencias.

Porque las prioridades sociales terminan influyendo sobre las prioridades políticas. Los temas que movilizan a la ciudadanía son los que ocupan más espacio en los medios, en las campañas electorales y en las agendas de gobierno. Cuando una cuestión pierde centralidad en la conversación pública, también pierde capacidad de generar transformaciones.

La Argentina que vive al día

Es imposible analizar este fenómeno sin observar el contexto.

Durante años, los argentinos han convivido con una sucesión de crisis económicas que alteraron proyectos personales, modificaron expectativas y obligaron a millones de familias a concentrarse en resolver problemas inmediatos.

La inflación, el empleo, el costo de vida y la inseguridad aparecen como preocupaciones lógicas y legítimas.

El problema surge cuando una sociedad permanece demasiado tiempo atrapada por las urgencias.

Porque las urgencias tienen una característica particular: desplazan cualquier discusión sobre el largo plazo.

Todo aquello cuyos resultados demandan tiempo pierde espacio frente a las necesidades inmediatas.

Y pocas áreas dependen tanto del largo plazo como la educación.

Los efectos de una política educativa no suelen observarse en meses. Muchas veces requieren años. En ocasiones, décadas.

Por eso la educación siempre enfrenta una dificultad adicional: necesita competir por atención en una sociedad dominada por la inmediatez.

Mientras el presente exige respuestas urgentes, la educación continúa trabajando sobre el futuro.

Y el futuro, lamentablemente, rara vez gana esa competencia.

El problema no es el puesto: es lo que revela

La discusión no debería centrarse exclusivamente en que la educación haya quedado en séptimo lugar.

Lo verdaderamente importante es preguntarse qué expresa ese resultado.

Durante décadas, la educación fue considerada una herramienta para enfrentar muchos de los problemas estructurales del país. La escuela aparecía asociada a la movilidad social, al desarrollo económico, a la generación de oportunidades y a la construcción de ciudadanía.

Hoy esa relación parece haberse debilitado.

Hablamos de empleo sin hablar de formación.

Hablamos de productividad sin hablar de aprendizaje.

Hablamos de innovación sin hablar de conocimiento.

Hablamos de desarrollo sin hablar de escuelas.

Como si la educación hubiera dejado de ser vista como parte de la solución.

Y allí reside uno de los riesgos más importantes.

Porque cuando una sociedad deja de vincular la educación con su proyecto de desarrollo, la transforma en un tema sectorial, aislado del resto de los debates estratégicos.

La consecuencia es que se discuten los efectos sin analizar las causas.

Se buscan soluciones inmediatas para problemas que requieren transformaciones profundas.

Y esas transformaciones profundas suelen comenzar dentro de las aulas.

La normalización del deterioro educativo

Existe otro aspecto que merece atención.

Los argentinos nos hemos acostumbrado a convivir con noticias preocupantes sobre educación.

Nos acostumbramos a escuchar que muchos estudiantes presentan dificultades para comprender textos.

Nos acostumbramos a los problemas de aprendizaje en matemática.

Nos acostumbramos a las desigualdades entre escuelas.

Nos acostumbramos al abandono escolar.

Nos acostumbramos a resultados que, en otros momentos, habrían generado una enorme preocupación pública.

La capacidad de adaptación es una virtud en muchos aspectos de la vida. Pero también puede convertirse en un problema cuando conduce a la resignación.

Porque una sociedad que se acostumbra a sus problemas corre el riesgo de dejar de exigir soluciones.

La naturalización del deterioro educativo es probablemente uno de los desafíos más complejos que enfrenta la Argentina actual.

No porque los problemas sean nuevos. Sino porque parecen haber dejado de sorprendernos.

Y cuando un problema deja de sorprender, deja de movilizar.

¿Quién está pensando el largo plazo?

La situación también plantea interrogantes para la dirigencia política.

Las transformaciones educativas requieren continuidad, planificación y acuerdos que trasciendan los gobiernos.

Sin embargo, la política suele moverse con otros tiempos.

Los calendarios electorales exigen resultados rápidos.

La educación produce resultados lentos.

Esa tensión existe en prácticamente todos los países del mundo. Pero se vuelve especialmente problemática en contextos donde las urgencias económicas dominan la agenda pública.

Mientras la política discute la coyuntura, la educación necesita discutir el futuro.

Mientras las encuestas miden preocupaciones inmediatas, las escuelas trabajan con horizontes de años.

Por eso los países que lograron mejoras sostenidas en sus sistemas educativos construyeron consensos que sobrevivieron a los cambios de gobierno.

La Argentina todavía tiene pendiente esa conversación.

Y el dato del séptimo lugar debería servir como una advertencia.

Porque no se trata solamente de cuánto preocupa la educación hoy.

Se trata de cuánto estamos dispuestos a invertir política, social y culturalmente en ella durante los próximos años.

Cuando el futuro pierde espacio

Quizás la principal enseñanza que deja este informe sea más profunda de lo que parece.

La educación no desapareció de la valoración social. Los argentinos siguen creyendo que es importante. Siguen reconociendo su papel en el desarrollo individual y colectivo.

Lo que parece haber cambiado es otra cosa.

Ha disminuido la sensación de urgencia.

Y cuando algo deja de ser urgente, comienza lentamente a perder lugar en las prioridades.

El problema no es que la educación haya sido ubicada en el séptimo puesto.

El problema sería acostumbrarnos a que permanezca allí.

Porque los países no hipotecan su futuro cuando discuten demasiado sobre educación.

Lo hipotecan cuando dejan de considerarla una prioridad.

Y ninguna nación puede aspirar a construir un desarrollo sostenido si aquello que define su futuro continúa perdiendo espacio frente a las urgencias del presente.

Para Cadena Nueve, Lic. Fernando Bonforti, Analista del sistema educativo argentino

Director de FB Educación & Gestión – Instagram: fb.educacion.gestion