Caso Matías Inveninato: el juicio oral por la muerte del nuevejuliense en French fue fijado para mayo de 2027

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La causa por la muerte de Matías “Tingo” Inveninato, ocurrida el 17 de septiembre de 2023 en el acceso a la localidad de French, ingresó en una etapa decisiva. Según se conoció en las ultimas horas, el juicio oral y público fue programado para mayo de 2027, instancia en la que serán juzgados los acusados por el hecho que conmocionó a la comunidad de Nueve de Julio y la región.

Inveninato, de 37 años, perdió la vida tras ser embestido en las primeras horas de aquella mañana de domingo por una camioneta Ford EcoSport cuyos ocupantes abandonaron el lugar sin asistir a la víctima. La investigación permitió identificar y detener a dos hombres oriundos de San Cayetano: el conductor, identificado como Colona, y su acompañante, de apellido Juárez.

La pesquisa avanzó a partir de escasos elementos hallados en la escena, entre ellos una pieza de un faro antiniebla y parte de un limpiaparabrisas. El número de serie de esos restos permitió determinar el modelo del vehículo involucrado, mientras que el análisis de cámaras de seguridad y el trabajo coordinado entre la Policía Comunal, la Sub DDI Bragado y el Centro de Monitoreo de Nueve de Julio resultaron claves para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Las actuaciones establecieron que la camioneta había estado en Dudignac y French durante la madrugada del hecho y que posteriormente regresó a San Cayetano por caminos alternativos. De acuerdo con la investigación, el vehículo fue ocultado tras el episodio, conducta que formó parte de los elementos valorados por la Justicia durante la instrucción.

Inicialmente, la causa fue encuadrada como homicidio culposo agravado para el conductor y encubrimiento para su acompañante, aunque durante el proceso judicial se analizaron distintos agravantes vinculados a la fuga y al accionar posterior de los involucrados.

La confirmación de la fecha de juicio representa un retroceso en el camino largamente esperado por la familia de Inveninato, que desde 2023 reclama el esclarecimiento total del caso y una respuesta judicial acorde a la gravedad de los hechos. Con el debate previsto para este año, se traslado para mayo de 2027, será el Tribunal competente quien determine las responsabilidades penales de los acusados y dicte sentencia en una de las causas más resonantes de los últimos años en el distrito.

La noticia se conoce justo en la semana de la Seguridad Vial, como viene señalando Cadena Nueve y en momentos en que la Comuna distrital este miercoles 10 lleva adelante una actividad de concientización y sensibilización para alumnos de escuelas del distrito junto a Estrellas Amarillas.