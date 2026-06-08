Maximiliano Abad impulsa un debate sobre el futuro de la Provincia y las reformas pendientes

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El senador nacional Maximiliano Abad presentó “La Cuestión Bonaerense: Apuntes para un nuevo contrato social” en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Durante el encuentro, destacó la necesidad de impulsar políticas públicas sostenibles y afirmó que la provincia de Buenos Aires tiene el potencial para superar sus problemas estructurales.

La Universidad Nacional Scalabrini Ortiz de San Isidro fue escenario de la presentación del libro La Cuestión Bonaerense: Apuntes para un nuevo contrato social, obra impulsada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad. La actividad reunió a estudiantes, docentes y referentes políticos para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta el distrito más poblado del país.

La presentación se realizó ante alumnos de la materia Introducción a la Ciencia Política de la carrera de Abogacía y contó con una importante convocatoria que colmó el aula magna de la institución.

Durante su exposición, Abad explicó que el libro busca aportar ideas y propuestas para repensar el futuro bonaerense a partir de diagnósticos elaborados por especialistas de distintas áreas. La publicación reúne artículos y ensayos sobre educación, salud, seguridad, producción, cultura, innovación, urbanización, acceso a la información y reforma política.

Entre los autores convocados se encuentran Guillermina Tiramonti, Adolfo Rubinstein, Alejandro Salomon, Ivo Ordoñez, Inés Sanguinetti, Agustín Campero, Sebastián Welisiejko, Karina Banfi y Andrés Malamud, junto a Alejandra Malamud.

“Una apuesta para construir”

Al referirse al origen del proyecto, el senador señaló que la iniciativa surgió de la necesidad de avanzar más allá de las críticas y trabajar en propuestas concretas.

“El libro fue una apuesta. Porque una cosa es indignarse y otra es construir”, afirmó Abad, quien explicó que convocó a expertos para que imaginaran qué medidas implementarían para transformar la provincia sin condicionamientos partidarios ni restricciones coyunturales.

Según detalló, la pregunta que orientó el trabajo fue: “¿Qué necesita la provincia para ser otra cosa?”. En ese marco, sostuvo que el objetivo es promover una discusión profunda sobre políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo.

Potencial y desafíos de la provincia

Abad también cuestionó la idea de que la provincia de Buenos Aires esté condenada a convivir con problemas históricos sin solución.

“Me cansé de que digan que la provincia es compleja y que siempre fue así”, expresó. Además, destacó que el territorio cuenta con ventajas competitivas como recursos naturales, puertos estratégicos, una fuerte producción agropecuaria y una economía diversificada.

Para el legislador, los principales obstáculos no responden a limitaciones estructurales sino a la falta de decisiones políticas adecuadas y de políticas públicas consistentes a largo plazo.

Debate sobre autonomía municipal

La actividad fue moderada por la rectora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, Adriana López, quien promovió el intercambio entre el autor y los estudiantes presentes.

Como invitado especial participó el exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. Según explicó, este proceso permitiría fortalecer la capacidad de decisión de los vecinos y profundizar los mecanismos de democracia local.

Posse sostuvo además que la provincia mantiene una deuda institucional al no haber incorporado plenamente este principio en su Constitución y llamó a avanzar en una modernización institucional pendiente desde el retorno de la democracia.

La presentación se desarrolló en un clima de intercambio académico y político, con eje en la construcción de propuestas para abordar los desafíos estructurales de la provincia de Buenos Aires.