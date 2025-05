Macri pone en duda la alianza electoral con Milei en Buenos Aires y cuestiona el rumbo del Gobierno

Las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) volvieron a escalar tras la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado. En medio de un clima de incertidumbre sobre la posible alianza electoral en la provincia de Buenos Aires, el expresidente Mauricio Macri sembró dudas sobre su viabilidad al señalar que “no se ha logrado avanzar en absolutamente nada”.

En declaraciones a Radio Mitre, donde estuvo acompañado por la candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato —una de las impulsoras del proyecto de Ficha Limpia—, Macri vinculó el fracaso parlamentario con la dificultad para sellar un acuerdo en la Provincia. “Esto ha complejizado aún más el intento, que por ahora era solo un intento”, afirmó el líder del PRO.

La iniciativa de Ficha Limpia buscaba impedir que personas condenadas en segunda instancia por la Justicia pudieran competir en elecciones nacionales. Su rechazo generó malestar dentro de la oposición dialoguista, que interpretó el resultado como una señal de retroceso en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza relativizaron el impacto de las declaraciones del expresidente. “En Provincia todo sigue igual, el PRO en PBA no es Mauricio Macri”, afirmaron voceros del espacio libertario. Para ellos, los referentes válidos en la negociación continúan siendo Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

A pesar de las críticas, Macri subrayó que el PRO “nunca fue opositor” a Milei y recordó el apoyo parlamentario brindado por su partido. “El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno, por un gobierno”, destacó, enumerando el respaldo a la Ley Bases, los decretos de necesidad y urgencia y medidas clave como el acuerdo con el FMI.

En ese sentido, defendió a Lospennato y a otros legisladores que promovieron el proyecto Ficha Limpia, asegurando que su aprobación habría sido una señal clara de compromiso con la transparencia. “Necesitamos que la gente vuelva a confiar, pensando que nadie le va a robar. Ficha Limpia era algo que el 80% de la gente creía que generaba algo distinto”, insistió.

Macri también fue crítico con el entorno presidencial y el estilo de conducción de Javier Milei. “Nadie lo cuida al Presidente, no tiene acceso a toda la información por el modo de manejarse. No está en el día a día y no le informan correctamente”, señaló.

El exmandatario expresó su decepción personal con el actual jefe de Estado. “Siento tristeza, frustración, no entiendo qué está pasando por la cabeza de él. El que habló conmigo era un hombre con un sueño de país y se dejó llevar por un sueño de poder”, sostuvo, y concluyó: “En una semana han destruido el valor de la palabra presidencial”.

Mientras tanto, el oficialismo guarda silencio sobre el futuro de la alianza en Buenos Aires, y todo indica que las definiciones quedarán para después del 18 de mayo, una fecha clave en el calendario electoral porteño.