El presidente Milei promovió una criptomonedas y luego el sitio cerró ante grandes invesiones

El presidente Javier Milei apoyó a través de las redes sociales el lanzamiento de una nueva moneda digital llamada $LIBRA, a las pocas horas retiró los mensajes y en el medio hubo un tendal de compradores cripto que aseguran que fueron parte de una gran estafa en la que se perdieron sumas millonarias.

La crónica del lanzamiento de $LIBRA recuerda a otros grandes episodios de fuerte especulación con las criptomonedas, en los que se evaporaron miles de millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. Uno de los casos más resonante fue la caída de Terra Luna que terminó con su creador acusado de hacer un ponzi masivo.

$LIBRA se lanzó al mercado el viernes y en unas pocas horas registró una fuerte suba de precios, que le permitió alcanzar una capitalización de mercado de más de 4 mil millones de dólares, según datos de consultoras especializadas en el negocio de criptoactivos. El salto de precios se dio a partir de una publicación de Milei en sus redes sociales, en la cual se apoyaba la iniciativa y se aseguraba que el mundo quiere invertir en el país.

Sin embargo, con el correr de las horas la espuma inicial empezó a transformarse en catástrofe financiera, con un desplome de los precios de la moneda de $LIBRA de más del 90 por ciento. Milei, en medio del desplome, retiró las publicaciones y aseguró que no estaba vinculado con el proyecto.

Los fundadores de la iniciativa habrían empezado a deprenderse de sus activos a las pocas horas de lanzar la moneda digital. Algunas consultoras analizaron las transacciones y aseguran que el equipo que armó $LIBRA habría embolsado casi 107 millones de dólares por estas operaciones. De ese total, 57 millones se habrían cambiado por una moneda estable atada al dólar que se llama USDC y otros 50 millones por una criptomoneda llamada Solana.

Estas ganancias son la contracara de los inversores que fueron entrando a comprar $LIBRA a medida que su precio subía. Los que entraron último y compraron en el pico de la ola habrían perdido más del 90 por ciento de lo que invirtieron en menos de 24 horas. Los foros de criptoactivos se llenaron de mensajes contra $LIBRA, contra la Argentina y también contra Milei por apoyarlo en las redes.

La moneda digital de $LIBRA fue creada por una empresa con poco renombre en el mercado llamada Kip. Se trata de una compañía que se presenta como una precursora en combinar el poder de la blockchain (la tecnología que usan las criptomonedas para operar en forma descentralizada) y la inteligencia artificial.

Su director ejecutivo, Julian Peh, asegura tener más de 20 años de experiencia emprendiendo en el área de tecnología y mucho conocimiento en el manejo de fondos de inversión basados en criptoactivos. Había estado en la Argentina y se conoció personalmente con Milei. Se mostró “anonadado” con las posibilidades que ofrecen las ideas de la “libertad” para el país y justamente el lanzamiento de la moneda digital de Libra se montó sobre ese discurso.

La página web del proyecto de Libra es www.vivalalibertadproject.com y prácticamente no tiene información sobre lo que se pretende hacer. Es llamativo que no se puede encontrar dentro de la web ni siquiera el whitepaper de la iniciativa. Se trata del documento técnico o informe que describe en detalle un proyecto de blockchain, criptomoneda o token. Este documento suele ser el primer punto de contacto para los inversores y usuarios interesados en entender cómo funciona un proyecto y cuál es su propuesta de valor.

En el caso de Libra aparece únicamente un mensaje al final de la página que dice lo siguiente: “Como honor a las ideas libertarias de Milei, lanzamos el token $LIBRA, diseñado para fortalecer la economía argentina desde los cimientos, apoyando el emprendimiento. Este token buscará canalizar el financiamiento de manera eficiente y descentralizada”.

Uno de los puntos que agrega más desconfianza sobre cómo funciona el mundo de las cripto es que algunas de las aplicaciones de compraventa de criptomonedas más utilizadas en la Argentina decidieron salir a promocionar $LIBRA, a pesar de no tener ni un whitepaper para revisar. “¡Ya podés conseguir $LIBRA en la app! El nuevo token que impulsó el presidente Javier Milei ya está disponible, antes que en cualquier otro lugar. Conseguí $LIBRA de forma fácil y segura en la app”, se apuraron a publicitar.