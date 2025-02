Padre Daniel Camagna: “La fe es una relación de confianza con Dios”

En un segmento de reflexión en el espacio “Modo Jubileo” que se transmite por Cadena Nueve y Máxima 89.9, en ‘Despertate’ programa radial líder, todos los jueves a las 9,30, el Padre Daniel Camagna ofreció un profundo mensaje sobre la fe, las vocaciones y el vínculo con Dios, resaltando la importancia de la confianza como base fundamental de la fe religiosa.

Esta reflexión estuvo marcada por un testimonio personal relacionado con la ordenación como diáconos de dos jóvenes mellizos, Juan Miguel y Juan Eduardo, quienes decidieron abandonar su carrera de ingeniería agronómica para ingresar al seminario y responder al llamado religioso.

Durante su intervención, el Padre Camagna compartió la historia de estos dos jóvenes que, después de haber comenzado sus estudios universitarios, sintieron un profundo llamado hacia el sacerdocio. A pesar de las dudas y resistencias internas que experimentaron en un principio, ambos decidieron seguir el camino hacia el sacerdocio, una decisión que fue acompañada de mucha reflexión y lucha interior.

El sacerdote destacó que, a pesar de estar cómodos y con una proyección profesional estable, la vocación que ambos sentían era más fuerte y les llevó a ingresar al seminario de Mercedes. Actualmente, Juan Miguel y Juan Eduardo se encuentran próximos a ser ordenados diáconos, dando así un paso importante en su camino hacia la ordenación sacerdotal.

El sacerdote también destacó la importancia de este tipo de vocaciones familiares, mencionando que en algunas familias se han dado casos en los que varios miembros eligen la vida religiosa, como sacerdotes o monjas, lo cual subraya cómo la fe y la vocación pueden tener raíces profundas dentro del núcleo familiar. El Padre Camagna se refirió a un tercer joven, nuevejuliense, Tomás Della Penna, quien, a pesar de ser el más pequeño de edad, también está siguiendo el camino hacia el sacerdocio junto con sus dos primos. “Es curioso cómo se dan estos fenómenos de vocación en familia”, reflexionó el sacerdote, destacando que las vocaciones no siempre se eligen de manera racional, sino que a menudo surgen por esa relación de confianza con Dios. De Fe.

En otro pasaje de su mensaje, el Padre Daniel Camagna hizo un llamado a la reflexión sobre lo que significa tener fe. Señaló cómo, a menudo, se menciona la necesidad de tener fe, o se escucha que alguien ha perdido la fe, pero muy pocas veces se profundiza en lo que realmente implica vivir con fe.

En su relato, el sacerdote explicó que, para comprender la esencia de la fe religiosa, es necesario entender la etimología de la palabra “fe”, que proviene del latín “fides”, que significa confianza. “La fe no es solo un concepto religioso, sino un acto de confianza. Creo, me fio”, afirmó. Según el Padre Camagna, esta confianza es la base de la relación con Dios, pero también es fundamental en todas nuestras relaciones humanas cotidianas, ya que sin confianza no hay vínculo que se pueda sostener. “Las relaciones humanas están fundadas en la confianza, ya sea en la relación parental, familiar, de pareja o de amigos. Sin confianza, no hay vínculo”, explicó el sacerdote.

De esta manera, la fe se presenta como un acto de confianza no solo en Dios, sino también en nuestras relaciones humanas cotidianas. “Las relaciones humanas están fundadas en la confianza, ya sea en la relación parental, familiar, de pareja o de amigos. Sin confianza, no hay vínculo”, explicó. En este sentido, invitó a reflexionar sobre cómo la confianza es un ingrediente esencial en todas las relaciones, incluida la relación con Dios.

En su reflexión, el sacerdote también abordó cómo, en generaciones pasadas, la enseñanza de la fe a los niños se realizaba a través del temor, presentando a un Dios como un juez vigilante que castigaba a quienes se comportan mal. Sin embargo, el Padre Camagna criticó este enfoque, señalando que no es la mejor manera de construir una relación sana con Dios, ya que solo genera miedo y distanciamiento. “El miedo y el interés no deben ser los pilares de nuestra relación con Dios”, afirmó. Al mismo tiempo, advirtió que en la actualidad hay una tendencia a ver a Dios exclusivamente como una figura benévola, que perdona todo sin exigir responsabilidad, lo que puede generar una visión distorsionada de la la relación con Dios.

En este contexto, el sacerdote compartió una parábola que utiliza en los bautismos, conocida como “El hilo primordial”. En ella, una araña cortó el primer hilo que había utilizado para tejer su telaraña, creyendo que ya no lo necesitaba. Como resultado, su obra se desploma. “Este hilo primordial es lo que nos sostiene, y no debemos cortarlo, ya que es lo que nos conecta con lo divino”, explicó el Padre Camagna. Esta parábola sirve como una advertencia de cómo, en ocasiones, las personas cortan su vínculo espiritual con Dios, creyendo que no lo necesitan, lo que puede llevar a la desestabilización de sus vidas.

Al finalizar su intervención, el Padre Camagna hizo un llamado a la reflexión sobre el significado de vivir con fe. Recordó que la fe verdadera se construye con el tiempo, a través de la confianza mutua, la generosidad y el amor genuino. “La fe no debe basarse solo en el miedo o el interés, sino en un vínculo auténtico con Dios, construido sobre la confianza y la reciprocidad”, co

Este segmento de “Modo Jubileo” dejó una profunda reflexión sobre cómo la fe es mucho más que una práctica religiosa; es un acto de confianza, una relación de amor y generosidad que nos conecta con Dios y con los demás. El testimonio de los jóvenes Juan Miguel y Juan Eduardo, y el enfoque del Padre Camagna sobre las vocaciones religiosas, invitaron a la audiencia a reflexionar sobre el llamado que cada uno puede tener en su vida, así como la importancia de mantener un vínculo espiritual auténtico.

Finalmente, el sacerdote cerró su intervención subrayando la necesidad de vivir una fe madura, basada en la confianza, y en el amor genuino, recordando que la relación con Dios no debe ser solo una cuestión de obligación, sino una experiencia profunda de conexión y crecimiento espiritual. Con su reflexión, invita a los oyentes a seguir el camino de la fe con generosidad y apertura, confiando siempre en el amor divino.