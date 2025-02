Día Mundial del Preservativo: advierten que su uso está disminuyendo en todo el mundo

Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Preservativo, una fecha clave en la promoción de la salud sexual y reproductiva, impulsada por la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF). Su objetivo es concientizar sobre la importancia del uso del conservante para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planificados. Sin embargo, según un informe global de 2023 de la Coalición Mundial para la Prevención del VIH de las Naciones Unidas (ONU), el uso del preservativo ha mostrado una preocupante disminución en todo el mundo, y Argentina no es la excepción.

El conservante: un método eficaz y accesible

El conservante es uno de los anticonceptivos más accesibles y efectivos disponibles. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, su uso adecuado reduce en un 98% el riesgo de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Sin embargo, en los últimos años, se ha registrado una alarmante caída en su uso, especialmente entre los jóvenes, lo que pone en riesgo la salud sexual de millones de personas.

El impacto global y regional

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada día más de un millón de personas entre 15 y 49 años contrae una infección de transmisión sexual. En América Latina y el Caribe, el número asciende a 200 mil nuevos casos diarios, lo que subraya la magnitud del problema.

En Argentina, un informe del Programa Nacional de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis reveló que el 30% de los diagnósticos de VIH se realizan en etapas avanzadas, lo que refleja una preocupante falta de prevención y de testeos regulares. Además, un estudio realizado por AHF Argentina indicó que solo el 33% de los grupos con mayor prevalencia de VIH e ITS usa el preservativo de manera consistente, cuando debería ser cercano al 100%.

El creciente riesgo de los ITS

Entre las ITS que más han aumentado en los últimos años destaca la sífilis. Según la OMS, entre 2020 y 2022 los casos de sífilis crecieron más del 30% en adultos de 15 a 49 años en las Américas. Además, en 2020 se produjeron 374 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual en todo el mundo, relacionadas con enfermedades curables como la sífilis, la clamidia, la gonorrea y la tricomoniasis. La gran mayoría de estas infecciones podrían prevenirse con el uso adecuado del conservante.

Prevención y uso correcto del preservativo

Es fundamental conocer las recomendaciones para el uso correcto del conservante, que es una herramienta esencial en la prevención de ITS y embarazos no deseados. La Fundación Huésped señala que antes de usar un conservante, es importante verificar que el paquete esté en buen estado y no esté vencido. Además, se debe evitar abrirlo con los dientes y asegurarse de colocarlo correctamente desde el inicio hasta el final de la relación sexual.

Es esencial también usar lubricantes a base de agua o silicona, ya que los lubricantes a base de aceite pueden dañar el látex, comprometiendo la eficacia del conservante. Asimismo, se debe cambiar de preservativo después de cada tipo de relación sexual y siempre después de la eyaculación o con cada erección nueva.

La responsabilidad compartida en la protección.

El uso del conservante no debe ser considerado como una responsabilidad exclusiva de una sola persona. La protección en las relaciones sexuales es una responsabilidad compartida por todos los involucrados. El compromiso con la prevención de ITS y embarazos no deseados debe ser un esfuerzo conjunto, no solo por la salud de cada individuo, sino también por el bienestar de la comunidad.

El Día Mundial del Preservativo es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la prevención en la salud sexual. A pesar de los avances en la educación y el acceso a anticonceptivos, la disminución en el uso del preservativo representa un desafío mundial. En este contexto, es esencial seguir promoviendo la conciencia sobre su eficacia, enseñar el uso adecuado y asegurar que todos tengan acceso a esta herramienta vital para la preservación de la salud y de embarazos no queridos.

El distrito de Nueve de Julio no está ajeno esa baja de su uso, teniendo como referencia que en los centros de distribución sin cargo a los fines de cuidado , su retiro, ya sea en el Hospital Julio de Vedia como en los Centros de Salud municipales de todos el partido.