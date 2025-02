CAME y FACPCE trabajan en una propuesta Fiscal al Gobierno para eliminar imputaciones a las PYMES

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas -FACPCE- han dado un paso importante para abordar las dificultades fiscales que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el país.

En un reciente encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ambas entidades anunciaron que han comenzado a trabajar en una propuesta para un nuevo Consenso Fiscal, cuyo objetivo principal es resolver ciertas arbitrariedades provinciales relacionadas con los regímenes de retención y percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos, que en la práctica generan saldos a favor de las PYMES que, en muchos casos, resultan imposibles de afrontar.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la complejidad del sistema fiscal argentino, que a menudo coloca a las PYMES en una situación desfavorable, debido a las múltiples cargas fiscales que deben afrontar. Según CAME y FACPCE, uno de los puntos más críticos está relacionado con las regulaciones impositivas que las provincias han implementado sobre los Ingresos Brutos. En muchos casos, los regímenes provinciales de retención y percepción generan un desequilibrio que termina perjudicando a las empresas más pequeñas. En lugar de facilitar la actividad económica, estos mecanismos fiscales agravan la situación de las PYMES, dejando saldos a favor que no pueden ser utilizados ni recuperados debido a las complejidades administrativas ya la falta de un sistema ágil y unificado.

Uno de los puntos centrales del trabajo conjunto entre CAME y FACPCE está vinculado con el cambio de criterio propuesto por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, en relación con la venta de productos a través de medios electrónicos o plataformas tecnológicas. Este cambio de enfoque establece que el sustento territorial para determinar la tributación de las operaciones que se realizan por medio de plataformas electrónicas será el domicilio del comprador, en lugar de la jurisdicción del vendedor. Este cambio tiene un impacto directo en la forma en que las empresas deberán tributar, especialmente aquellas que operan a través de medios digitales o aplicaciones tecnológicas, que son cada vez más utilizadas por las PYMES para expandir sus negocios.

La iniciativa también se inscribe dentro de un marco más amplio, que tiene en cuenta la necesidad de aliviar la presión fiscal que enfrentan las pequeñas y medianas empresas argentinas. Desde ambas entidades, se ha expresado en diversas ocasiones que el actual sistema tributario, con su multiplicidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales, resulta excesivamente complejo y costoso para las PYMES. Este agobio fiscal no solo afecta su rentabilidad, sino que también impacta en su competitividad frente a los mercados internacionales, especialmente ahora que el país atraviesa un proceso de apertura de importaciones que pone a las empresas locales ante la necesidad de competir con productos de otras nacionalidades.

En este contexto, CAME y FACPCE han destacado la importancia de un nuevo Consenso Fiscal que reorganice la legislación tributaria y simplifique los procesos administrativos. El objetivo es que el sistema fiscal sea más predecible, equitativo y justo para las PYMES, evitando que estas empresas sigan siendo el blanco de una carga tributaria desproporcionada. El mensaje de ambas entidades es claro: las PYMES no pueden seguir siendo “ahogadas” por un sistema impositivo que no solo afecta su competitividad, sino que también limita su capacidad de inversión y laboral.

El trabajo que CAME y FACPCE están realizando junto al Ministerio de Economía no solo busca resolver los problemas inmediatos de las PYMES, sino también sentar las bases para una reforma fiscal estructural que permita que las pequeñas y medianas empresas desempeñen su rol clave en la economía del país. Ambas entidades consideran que las PYMES son fundamentales para el desarrollo económico de Argentina, ya que generan empleo, innovan y contribuyen significativamente al Producto Bruto Interno (PBI). Por ello, un sistema fiscal más eficiente y justo es esencial para su sostenibilidad.

En conclusión, la propuesta de CAME y FACPCE para un nuevo Consenso Fiscal es un paso crucial para aliviar las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas frente a un sistema tributario complejo y oneroso. La iniciativa busca, a través de la simplificación de los tributos y la mejora de los criterios fiscales, garantizar que las PYMES puedan seguir creciendo, innovando y contribuyendo al bienestar económico del país. Con la colaboración del Ministerio de Economía, se espera que este nuevo marco tributario sea un instrumento efectivo para fomentar el desarrollo de las PYMES en Argentina, permitiendo que estas empresas puedan competir en igualdad de condiciones, tanto a nivel nacional como internacional.