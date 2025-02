Elías Fernández: “Escuchar a los vecinos es clave para cambiar el rumbo del pueblo”

Elías Fernández, quien lleva adelante el emprendimiento de una fábrica de aberturas en Facundo Quiroga, destacó que su oficio le ha permitido tener un acceso constante a las viviendas de los vecinos de Quiroga. “El contacto directo con la gente a través de mi trabajo me permitió escuchar sus preocupaciones, sus necesidades. Fue ese contacto el que me motivó a dar el paso y postularme”, afirmó en Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89, quien desde la Lista 87 se prepara para la elección del 23 de febrero para Delegado Municipal.

Nacido en 25 de mayo, Elías se considera un “quiroguense” de corazón, aunque nació en otro distrito. Sin embargo, asegura que desde muy pequeño vive en la localidad y se crio y se desarrolla allí con su mujer y 3 hijos; y sus padres y hermanos quien son Evangélicos y llevan adelante la palabra de Dios, sobre todo por el impulsa de la mamá.

En su charla Elías Fernández también se refirió al apoyo recibido por Cristian Martín, exconcejal de Quiroga. Martín ha sido un referente importante para él, quien lo ha alentó a presentarse como candidato. “Cristian ha sido una figura clave en el pueblo. Es el último funcionario que ha hecho algo importante por Quiroga, como traer un equipo de rayos y una ambulancia de alta complejidad”, señaló Elías.

Sin embargo, Elías aclaró que su candidatura es personal y no responde a una pertenencia estricta a un partido político, sino más bien a una necesidad que surge desde los mismos vecinos. “Cristian siempre representó un espacio político, pero mi candidatura es algo que nació de la comunidad, de escuchar a los vecinos, quienes me plantearon las problemáticas y me motivaron a dar este paso”, comentó. Para Elías, el apoyo de Cristian es valioso, pero su enfoque está en trabajar para todos los vecinos, independientemente de las afiliaciones políticas.

Propuestas para el Mejoramiento de Quiroga

Cuando se le preguntó sobre los principales problemas que enfrenta Quiroga, Elías no dudó en señalar varios aspectos visibles que requieren atención urgente. “La limpieza del pueblo es uno de los problemas más notables. El deterioro de las calles, el mal estado de los pavimentos y la falta de barrido son cuestiones que se notan a simple vista. Cualquier vecino te lo puede confiar

Sobre la capacidad del personal municipal para atender estos desafíos, Elías opinó que, aunque hay un esfuerzo, se necesita más atención y planificación para resolver las problemáticas. “Es necesario poner más énfasis en el mantenimiento del pueblo y en la limpieza. Hay muchas tareas que se pueden hacer con los recursos disponibles, solo hace falta un poco más de organización y compromiso”, afirmó.

En cuanto a sus propuestas, Elías se mostró optimista y planteó ideas que considera viables y que responderán a las necesidades de la gente. “El pueblo necesita actividades culturales que lo identifiquen y lo hagan crecer. Hace mucho que no se realiza un gran evento, y el Festival Violeta, impulsado por el Club, es una buena iniciativa que hay que seguir fomentando. Es algo nuevo y tiene mucho potencial”, destacó. Además, mencionó la importancia de realizar obras públicas sencillas pero necesarias, como el arreglo.

Elías también expresó su preocupación por las reparaciones de las calles que se han hecho recientemente. “Lo que se hizo no fue una solución definitiva. Los baches fueron reparados con parches que no resuelven el problema a largo plazo”, indicó. “Invito a cualquier vecino a que vea cómo están las calles, no se trata solo de palabras, la realidad es evidente”, agregó.

El Trabajo en Equipo y la Participación Vecinal

Una de las propuestas más destacadas de Elías es el trabajo conjunto con los vecinos. El mencionado que su estrategia de campaña está basada en el contacto directo con la comunidad, recorriendo el pueblo manzana por manzana, llevando sus propuestas y escuchando las inquietudes de cada vecino. “Estoy trabajando de manera directa con los habitantes de Quiroga, entregando volantes y explicando porpuestas.

Elías también se mostró sorprendido y agradecido por la aceptación que ha recibido en su campaña. “Me ha sorprendido mucho el apoyo que he recibido hasta ahora. Es gratificante ver cómo la gente me manda mensajes y se acerca a mi negocio para darme su apoyo”, comentó. Además, destacó la importancia de la participación activa en las elecciones: “Es crucial que los vecinos se acerquen a votar. No podemos quejarnos si no participamos”.

Valores Familiares y Su Visión de la Política

Elías Fernández es un hombre de familia y destacó la importancia de los valores en su vida. “Vengo de una familia de fe. Mi mamá es la que nos guía en la institución evangelista, y eso ha sido un pilar fundamental en mi vida”, comentó. A pesar de ser joven, con solo 36 años, Elías se siente preparado para asumir el desafío de la delegación. “Hace un año y medio que vengo trabajando en esto, y hoy me siento capacitado y dispuesto a dar lo mejor de mí para la comunidad”.

En cuanto a su vida personal, Elías mencionó que está en pareja y tiene tres hijos, quienes representan su principal motivación para luchar por un mejor futuro para la localidad. “Mis hijos tienen 13, 6 y 2 años, y todo lo que quiero es dejarles un pueblo mejor, con más oportunidades y más cuidado”.

Preocupación por la Salud Pública y el Medio Ambiente

Uno de los temas que Elías destacó como prioritarios es la limpieza de terrenos baldíos y la prevención del dengue. “Es un tema de salud pública. Hay terrenos abandonados que necesitan ser cuidados, y la limpieza de estos espacios no solo mejora la estética, sino que también ayuda a prevenir enfermedades”, afirmó. En ese sentido, hizo un llamado a los propietarios de terrenos vacíos a colaborar con la comunidad, “porque el bienestar de todos depende del compromiso de cada uno”, subrayó.

El Futuro de Quiroga y las Elecciones

El 23 de febrero se celebrarán las elecciones en Facundo Quiroga, y Elías Fernández se presenta como una opción fresca y comprometida para dirigir los destinos de la localidad. A pesar de ser el candidato más joven de los tres postulantes, se mostró confiado en que la gente sabrá elegir lo mejor para el pueblo. “Sé que no será fácil, pero confío en el voto de la gente. Estamos trabajando para ofrecer soluciones reales y cercanas a los problemas del

Elías también invitó a los vecinos a acercarse a votar ya ser parte activa del proceso democrático. “Es importante que cada vecino se comprometa a votar, porque la participación es fundamental para lograr el cambio que todos necesitamos”, concluyó.

La jornada electoral se celebrará en las próximas semanas, y los vecinos de Quiroga tienen la oportunidad de elegir al delegado municipal que los representará y trabajará por el bienestar de la comunidad. Con su enfoque en la cercanía con la gente y su propuesta de renovación, Elías Fernández se presenta como una opción joven y comprometida para el futuro de Facundo Quiroga.