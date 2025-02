Monseñor Ariel Torrado Mosconi sobre Pironio: “Su ejemplo sigue siendo una guía para nuestra comunidad y la Iglesia”

En una entrevista profunda y cargada de espiritualidad, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, obispo de la diócesis de Nueve de Julio, se refirió a varios temas de relevancia para la comunidad y la Iglesia, con especial énfasis en la figura del beato Eduardo Francisco Pironio, quien Falleció hace 27 años y sigue siendo un referente de la fe para la región y el país.

El diálogo en ‘Despertate’ en Cadena Nueve y Máxima 89.9 fue una invitación a la reflexión profunda sobre el papel de la Iglesia en los tiempos que corren. Con un mensaje claro y esperanzador, el obispo recordó la necesidad de volver a lo esencial del Evangelio, de cuidar la dignidad humana, y de ser una Iglesia en salida, comprometida con el bienestar de todos, especialmente los más necesitados.

Recuerdo y homenaje al Beato Pironio

El 5 de febrero de 2025 marca el 27° aniversario de la muerte del Cardenal Eduardo Pironio, un ícono de la Iglesia y una figura muy cercana a la comunidad de Nueve de Julio, su ciudad natal. “Hay un gran cariño y afecto por el cardenal Pironio en Nueve de Julio”, señaló Monseñor Torrado Mosconi, quien destacó que a pesar de haber vivido en Roma durante la mayor parte de su vida, Pironio nunca perdió el vínculo con su tierra natal. “Cada vez que tenía oportunidad, volvía a Nueve de Julio”, recordó.

La beatificación del Cardenal Pironio, ocurrida en diciembre del año 2023, fue un hito importante para la comunidad local. Monseñor Torrado Mosconi reflexionó sobre la importancia de ese suceso, señalando que la Iglesia ha reconocido las virtudes heroicas de Pironio como un modelo para los creyentes, tanto en lo espiritual como en lo humano. “Es una gracia muy grande para Nueve de Julio, y poco a poco estamos tomando conciencia de lo que esto significa”, aseguró el obispo.

El camino hacia la canonización

Respecto a la canonización del beato Pironio, Monseñor Torrado Mosconi explicó que, para que esto se concrete, se necesita la aprobación de un segundo milagro post-beatificación. “Este milagro tiene que ser reconocido por la Iglesia, lo que implica un largo proceso de investigación médica y teológica”, aclaró. Aunque ya se ha reconocido un milagro relacionado con la sanación de un niño, se espera un segundo milagro.

El cambio de época y la mirada de la Iglesia.

Uno de los puntos más profundos de la entrevista fue cuando se abordó el tema del “cambio de época”, algo que no solo afecta a la sociedad, sino también a la Iglesia. “Estamos transitando un cambio epocal”, afirmó el obispo, quien destacó cómo la tecnología, en particular la inteligencia artificial, está transformando profundamente la vida humana. Este cambio, añadió, está alterando no solo la manera en que nos relacionamos, sino también los valores que hacen que siempre se vuelva al mensaje de Jesús.

A pesar de estos desafíos, Monseñor Torrado Mosconi expresó que la Iglesia tiene un mensaje sólido que se basa en las enseñanzas de Jesús. “Su enseñanza es la misma ayer, hoy y siempre”, resaltó. La Iglesia se fortalece desde Jesús.

Crisis de valores y el papel de la Iglesia

Ante la crisis de valores que vive la sociedad contemporánea, Monseñor Torrado Mosconi reflexionó sobre el secularismo y la pérdida de religiosidad. “Hay un vacío muy grande en la persona humana”, dijo, subrayando la importancia de que la Iglesia redescubra su misión de evangelizar y guiar a los fieles en estos tiempos difíciles. “Volver a lo esencial de la enseñanza de Jesús en el Evangelio.

La dignidad humana y los derechos de los migrantes

Otro tema relevante que abordó Monseñor Torrado Mosconi fue la cuestión de los derechos de las personas en las consideraciones del cambio de época.

En relación con las recientes declaraciones de ciertos líderes políticos sobre los derechos sexuales y las generalizaciones sobre la libertad sexual, Monseñor Torrado Mosconi expresó su preocupación por el impacto que estos comentarios pueden tener en la sociedad. “Hay que tener cuidado con las generalizaciones”, destacó, enfatizando que la Iglesia defiende la dignidad de todas las personas.

En un tono más introspectivo, Monseñor Ariel Torrado Mosconi también reflexionó sobre las tensiones actuales en torno a valores fundamentales como la libertad y la dignidad humana. “Es crucial que como sociedad respetemos los derechos de las personas. El Papa Francisco nos enseña a tener una actitud de acogida, a estar cerca de todos, sin distinciones y con respeto”.

La Iglesia como agente de cambio social

Finalmente, Monseñor Torrado Mosconi subrayó que la Iglesia no puede quedarse encerrada en sí misma, sino que debe salir al encuentro de los demás. “Una Iglesia en salida es una Iglesia viva, una Iglesia que lleva el Evangelio a todos, sin excluir a nadie”, concluyó, haciendo un llamado a la acción y al compromiso de todos los cristianos para ser agentes de cambio en la sociedad.

El obispo también reflexionó sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Aunque reconoció sus beneficios, como el acceso a la información y el aprendizaje, advirtió sobre los peligros del aislamiento social. “La tecnología puede ayudarnos a crecer, pero también nos aleja de lo más importante: el contacto humano”, afirmó, invitando a los fie

Invitación a la misa de conmemoración del Cardenal Pironio

Monseñor Torrado Mosconi cerró la entrevista invitando a toda la comunidad a participar en la misa de conmemoración del Cardenal Pironio, que se celebrará hoy, 4 de febrero, a las 20:00 horas en la Catedral de Nueve de Julio. “Es un momento para honrar su memoria y pedir su intercesión por nuestras necesidades personales y comunitarias”, expresó con emoción.