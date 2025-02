Andrea Maccagnani: ‘Es necesaria la playa de camiones y Claro no invierte en conectividad’

La Delegada Municipal de Carlos María Naón, Andrea Maccagnani, abordó varios temas de suma importancia para el día a día de la comunidad de la localidad. Desde las dificultades en el servicio de internet y telefonía móvil hasta las obras de infraestructura y las expectativas para el futuro. Maccagnani, que seguirá gestionando con el apoyo de los vecinos, ya que no tiene elecciones el 23 de febrero, y reasume el 7 de marzo, también se refirió a las necesidades que aún quedan por resolver y al reclamo de la comunidad hacia las empresas de servicios.

Un Reconocimiento a la Gestión Local

En primer lugar, la delegada comentó con satisfacción que no habrá elecciones en la localidad, un indicio de que los vecinos siguen confiando en su gestión como máxima autoridad política. A pesar de reconocer que no todos están completamente conformes con la gestión, Maccagnani destacó que es consciente de que hay áreas en las que se debe mejorar. Sin embargo, resaltó su compromiso con la comunidad y con mejorar la calidad de vida de los habitantes de Carlos María Naón, a través del trabajo conjunto con las instituciones locales.

“La gente sabe que pongo todo mi esfuerzo día a día para que todo funcione de la mejor manera posible, aunque soy la primera en reconocer que todavía faltan muchas cosas por hacer”, expresó la delegada. En este sentido, subrayó que las coordinaciones con la sociedad de fomento y otras organizaciones comunitarias son fundamentales para identificar las verdaderas necesidades del pueblo y avanzar hacia la solución de los problemas.

Infraestructura: El Camino y la Playa de Camiones

Uno de los principales desafíos mencionados por Andrea Maccagnani es la terminación de los trabajos en el camino que conecta la localidad con la Ruta 65. La delegada destacó que están a la espera de un subsidio de la provincia, lo que permitiría concluir la obra que, de completarse, se beneficiaría enormemente a la comunidad. Según Maccagnani, la finalización del camino significaría una mejora significativa en la conectividad y la seguridad para los habitantes de la zona.

“La obra del camino es una de nuestras prioridades. Estamos esperando el subsidio para poder completarlo, lo que nos permitiría conectar mejor al pueblo y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, señaló.

Por otro lado, otro tema que sigue siendo una preocupación constante para la delegada es la falta de un orden adecuado en la playa de camiones, un área que juega un rol vital en la economía local. Maccagnani mencionó que el 60% de la actividad económica de la localidad depende del trabajo relacionado con el transporte y la actividad desplegada, pero que este desarrollo debe ir acompañado de un ordenamiento adecuado, tal como ocurre en otras localidades.

“Entendemos que el trabajo es fundamental para la economía del pueblo, pero también necesitamos orden y un espacio adecuado para los camiones. La solución está en el predio que ya tenemos, pero seguimos necesitando algunas gestiones para poder concretarlo”, explicó .

Servicios Básicos: Lucha por la Mejora en la Conectividad y Energía

Uno de los puntos más sensibles de la conversación fue el tema de los servicios, en especial, la conectividad y el suministro de energía. Andrea Maccagnani mencionó que, en términos de energía eléctrica, la localidad no ha tenido cortes de luz importantes, lo que se considera una mejora respecto a otros momentos del año. Sin embargo, el servicio de telefonía móvil y la conectividad a internet siguen siendo un dolor de cabeza para muchos de los habitantes de Carlos María Naón.

En particular, la delegada se mostró frustrada por los constantes problemas con Claro, la compañía de telefonía que presta el servicio en la región. Según Maccagnani, la falta de inversión de la empresa en la zona está afectando gravemente la calidad del servicio. “Cada vez que hay un corte de luz, quedamos incomunicados, lo que es un problema serio en pleno 2025. La gente no puede quedarse sin señal por horas, sobre todo en situaciones de emergencia”, afirmó.

El reclamo de la comunidad es claro: las empresas de telecomunicaciones están cobrando el mismo servicio que en áreas urbanas densamente pobladas, pero no están invirtiendo en la infraestructura necesaria para garantizar un servicio adecuado en las zonas rurales. Y en Naón se soluciona con una baterías que ante un corte de luz, el servicio celular sigue. Se ha elevado un pedido de la comunidad con sus firmas, y Claro no se hace eco. Andrea Maccagnani mencionó que ya se ha solicitado una solución, pero aún no hay respuestas satisfactorias. Al respecto en los próximos días va a realizarse una reunión, Cooperativa de por medio, a los fines de encontrar una solución.

“Ellos alegan que no pueden ofrecer el servicio si no hay luz, pero lo cierto es que no hay un compromiso real con mejorar la infraestructura que permitiría a los vecinos tener un servicio de calidad”, añadió.

Este es un tema de creciente preocupación para la comunidad, dado que la conectividad ha pasado a ser un servicio esencial en la vida cotidiana, tanto para el trabajo como para la educación y la comunicación con familiares y amigos.

A pesar de las dificultades, Andrea Maccagnani se mostró optimista en cuanto al futuro de la localidad. Aseguró que las autoridades están trabajando para resolver estos problemas y buscar soluciones a los reclamos de los vecinos. A través de reuniones con diferentes actores políticos, económicos y sociales, la delegada confía en que la situación de la playa de camiones y la conectividad mejorarán pronto.

“Estamos en contacto con los responsables de las empresas y con las autoridades provinciales para que nos apoyen en estos proyectos. La comunidad de Carlos María Naón merece una infraestructura que esté a la altura de sus necesidades”, concluyó Maccagnani.

La entrevista con Andrea Maccagnani dejó en claro que, a pesar de los avances logrados en algunas áreas, aún quedan desafíos significativos por resolver en Carlos María Naón. Las necesidades de infraestructura y la falta de inversión en servicios como la telefonía y la internet son problemas urgentes que deben ser abordados para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, la delegada mantiene la esperanza de que, a través del trabajo conjunto con las instituciones locales y la provincia, podrán encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad.