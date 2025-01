Gabriela Barone asume la dirección del Hospital Enriqueta Dudignac con el compromiso de fortalecer la salud pública y la atención comunitaria

El Hospital Enriqueta Dudignac del distrito de Nueve de Julio tiene una nueva directora. La Dra. Gabriela Barone, quien asumirá oficialmente su cargo la próxima semana, comienza a liderar una de las instituciones de salud más importantes de la Secretaría de Salud Municipal. Con una larga trayectoria en la atención del ámbito de la salud pública y la primaria, la Dra. Barone llega con un enfoque renovado para seguir ampliando los servicios y fortalecer la respuesta a las crecientes demandas.

La joven profesional se formó en la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuvo su título de médica, y posteriormente se especializó en hemoterapia en el Instituto de Hemoterapia de La Plata y en hematología en el Hospital El Cruce. A lo largo de su carrera, ha acumulado una vasta experiencia, que incluye 14 años de trabajo en el servicio de hemoterapia que funciona en el Hospital Julio de Vedia, con un fuerte compromiso con la comunidad, organizando colectas de sangre y colaborando estrechamente con instituciones locales. A pesar de haber trabajado en distintas áreas de la salud, siempre se mantuvo cerca de la atención comunitaria, lo que la llevó a tomar el reto de asumir la dirección del Hospital Enriqueta Dudignac.

En su primera entrevista como directora, la Dra. Barone compartió en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9, sus objetivos y perspectivas para el futuro del hospital. Aunque aún no ha asumido formalmente, tiene claro que uno de sus mayores desafíos será mejorar la infraestructura y los servicios del hospital para responder a una demanda creciente. “La población de la zona rural ha crecido mucho, y con ella, la demanda de atención en el hospital. Es fundamental que podamos seguir ampliando y mejorando los servicios para garantizar que toda la comunidad, tanto la urbana como la rural, tenga acceso a la atención médica de calidad que necesita”, expresó.

Uno de los aspectos que más destacó la Dra. Barone fue la importancia de seguir incorporando nuevas especialidades médicas. El hospital ya cuenta con un amplio espectro de servicios, entre ellos, guardia clínica, pediatría, psiquiatría, ecografía y atención de enfermedades crónicas. Al respecto la médica añadió que “Es un desafío constante mantener el hospital actualizado y capaz de ofrecer respuestas rápidas y eficientes a las necesidades de la población. Afortunadamente, contamos con un equipo comprometido y siempre estamos buscando mejorar”, señaló.

La profesional también abordó uno de los problemas que enfrenta el hospital y el sistema de salud en general: la creciente demanda de medicamentos. A nivel local, el municipio de Nueve de Julio abastece la farmacia del hospital con medicamentos esenciales, pero también existen suministros que provienen de Nación. A pesar de estos esfuerzos, la Dra. Barone indicó que uno de los principales desafíos sigue siendo el acceso a medicamentos para aquellos que no cuentan con cobertura social o no tienen los recursos para afrontar el costo de los mismos. “Es una problemática que afecta a muchas personas. Aunque trabajamos para que el hospital pueda proveer medicamentos esenciales, la demanda sigue siendo alta. Esto se ve no solo aquí, sino en muchas otras localidades”, destacó.

En cuanto al sistema de atención, la Dra. Barone remarcó que otro de los avances más importantes que está comenzando a implementarse es la historia clínica digitalizada en el hospital. Este sistema, que permitirá la integración de los registros médicos de los pacientes, facilitará el acceso a la información de manera rápida y eficiente, lo que mejorará tanto la calidad de la atención como la coordinación entre profesionales de diferentes áreas. “Este es un paso fundamental para mejorar la atención a los pacientes. La historia clínica digitalizada permitirá que los médicos tengan acceso a toda la información relevante sobre el paciente de manera inmediata, lo cual es crucial para brindar una atención más precisa y efectiva”, explicó.

La implementación de este sistema también permitirá a los profesionales acceder a la información de los pacientes, no solo dentro del hospital, sino también a nivel provincial. “Si un paciente se atiende en otro centro de salud de la provincia, su historia clínica estará disponible para el médico que lo atienda. Esto mejora la calidad de la atención, especialmente cuando el paciente es atendido por primera vez y no hay un historial médico conocido”, afirmó la Dra. Barón.

La médica también destacó la importancia de la prevención y la atención primaria en la salud, especialmente en áreas rurales. “En zonas como esta, donde el acceso a la atención médica puede ser limitado, la prevención es fundamental. Es importante que la gente se realice controles periódicos y participe en campañas de prevención de enfermedades. La atención primaria y la detección temprana de enfermedades pueden marcar la diferencia entre una vida saludable y el desarrollo de enfermedades graves”, explicó.

Con respecto a los futuros proyectos para el hospital, la Dra. Barone destacó la importancia de seguir trabajando en la mejora de la infraestructura, en la incorporación de más profesionales y en la optimización de los recursos para poder responder mejor a las necesidades de la comunidad.

La Dra. Barone también se refirió al rol del hospital en la comunidad, especialmente en una región donde las distancias y el acceso a los servicios de salud son desafíos cotidianos. “El hospital tiene que ser un lugar accesible para todos, especialmente para aquellos que viven en zonas rurales o alejadas. Mi trabajo será continuar mejorando el acceso a la salud, y para eso necesitamos reducir las barreras de distancia y tiempo que dificultan la atención”, afirmó.

En conclusión, la Dra. Gabriela Barone asume con mucho compromiso y una visión integral la Dirección del Hospital Enriqueta Dudignac. Con un enfoque en la prevención, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de la atención primaria y con acceso a una atención de salud de calidad, moderna y accesible para todos.