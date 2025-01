El 30 de enero se celebra en todo el mundo el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una fecha especial que invita a reflexionar sobre los valores fundamentales de la tolerancia, la solidaridad y el respeto hacia los derechos humanos.

Este día busca sensibilizar a estudiantes y docentes sobre la importancia de vivir en un entorno libre de violencia y fomentar la convivencia pacífica en todos los niveles educativos.

La fecha fue elegida para conmemorar el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, el líder pacifista de la India, quien nació el 2 de octubre 1869 ( de ahí el día Internacional de la No Violencia) y falleció el 30 de enero de 1948). Gandhi fue un ferviente defensor de la no violencia como medio para enfrentar la injusticia y lograr la libertad. Su ideología de resistencia pacífica ante las adversidades lo convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la paz. Fue asesinado por mantener firmemente sus principios de lucha no violenta, lo que resalta la importancia de su legado para las generaciones actuales.

El Día de la Paz – así también se llama a esta jornada -ofrece una oportunidad única para que los centros educativos se conviertan en agentes activos de cambio, comprometidos con la formación de ciudadanos responsables y conscientes. En este contexto, los estudiantes tienen la posibilidad de aprender y reflexionar sobre valores como el respeto mutuo, la resolución pacífica de conflictos y el cuidado de los derechos humanos. Este enfoque educativo fomenta un ambiente en el que las futuras generaciones se preparan para convivir en un mundo diverso y plural, valorando la importancia de las diferencias y buscando siempre el entendimiento y la cooperación.

Los contenidos y actividades propuestas para este día pueden adaptarse a todos los niveles educativos, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato. Los más pequeños pueden aprender sobre el concepto de paz mediante juegos y relatos que resalten la importancia de la amistad, la colaboración y el respeto. En niveles más avanzados, se pueden realizar debates, investigaciones o proyectos relacionados con la no violencia y la justicia social, permitiendo que los estudiantes reflexionen y se comprometan con los desafíos actuales en torno a la paz en el mundo.

La celebración de este día tiene también un carácter global, dado que la educación para la paz y la no violencia es un objetivo compartido por muchas instituciones internacionales, como la UNESCO. Estas organizaciones promueven la creación de espacios de entendimiento y respeto entre los distintos pueblos y culturas del mundo, recordándonos que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino también el compromiso diario de construir una sociedad más justa, equitativa y armoniosa.

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz es, por tanto, una jornada de reflexión y acción que impulsa la construcción de una cultura de paz desde la educación. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel importante en la creación de un mundo más justo y pacífico, y que la paz comienza en nuestras propias actitudes y comportamientos, tanto dentro como fuera del aula.