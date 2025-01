Lorenzo, el Granadero más pequeño del país: un niño de 7 años que sueña con San Martín

En la pequeña ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, un niño de tan solo 7 años se ha convertido en un símbolo viviente de amor por la historia y la patria. Lorenzo Sartori, conocido por ser el “granadero más pequeño de Argentina”, tiene un entusiasmo desbordante por el Regimiento de Granaderos a Caballo y, más específicamente, por el prócer José de San Martín. Su devoción por la figura del libertador y su fervor patriótico lo han llevado a ser reconocido por los propios granaderos, quienes lo han incluido en varios actos oficiales.

El amor de Lorenzo por los granaderos comenzó cuando tenía apenas 11 meses, durante un viaje familiar a Buenos Aires, donde quedó fascinado al ver a los soldados frente a la Casa Rosada. Desde ese momento, su fascinación por la historia patria no hizo más que crecer. “A los 3 años ya cantaba el himno y las marchas patrias, y comenzó a investigar por su cuenta sobre San Martín, los granaderos y otros héroes nacionales”, cuenta Bettina Sartori, su madre.

A pesar de su corta edad, Lorenzo tiene una memoria sorprendente y una profunda observación comprensión de los sucesos históricos relacionados con la independencia de Argentina. Desde los primeros pasos, ha sido él quien ha tomado la iniciativa de aprender, observando a los granaderos en detalle y replicando sus movimientos con precisión. “Es impresionante lo que recuerda y cómo ha ido investigando por su cuenta sobre la historia”, agrega Bettina, destacando la inteligencia y el compromiso de su hijo con los valores patrios.

La familia de Lorenzo es un apoyo fundamental en su sueño, acompañándolo en cada paso de su camino. Aunque al principio el niño solo soñaba con vestirse como un granadero, con el tiempo comenzó a confeccionar sus propios trajes, incluyendo una pechera, botones y espada, todo lo más fiel posible a la vestimenta histórica. Y su madre fue por las botas.

El reconocimiento de los granaderos no se hizo esperar. En su último encuentro, Lorenzo fue recibido con afecto por parte de la unidad, e incluso participó recientemente del desfile realizado en la histórica posta del Pinazo en el partido de Pilar, donde hace más de 212 años, el general San Martín hizo acampe con sus granaderos antes de la histórica batalla de San Lorenzo. En este homenaje, Lorenzo no solo fue parte del desfile, sino que también tuvo la oportunidad de interactuar con otros granaderos, quienes lo saludaron y le expresaron su admiración por su comportamiento patrio.

Lorenzo no es solo un niño que se viste de granadero. Según su madre, “él no se viste solo por vestirse, lo hace porque siente un respeto profundo por la figura de San Martín y por lo que representó para nuestra nación. Y lo hace con orgullo”. La familia ha aprendido a aceptar la particular pasión de Lorenzo, y hoy lo apoyan en cada paso de su camino, sin importarle ‘el que dirán’.

Este pequeño granadero es un claro ejemplo de cómo el amor por la historia, la educación y la identidad nacional puede germinar desde una edad temprana, demostrando que el fervor por las raíces patrias no tiene edad y es capaz de trascender generaciones. La historia de Lorenzo, el granadero más pequeño de Argentina, no solo emociona, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de transmitir el amor por la patria.

Además, la comunidad de Rojas y más allá es testigo del fervor patriótico de Lorenzo. En cada acto escolar o evento relacionado con la historia nacional, el niño siempre está presente, vestido con su atuendo de granadero, mostrando a todos su pasión por lo que representa.

A veces, el niño recibe miradas curiosas o incluso preguntas de quiénes lo ven vestido de esa manera fuera de las fechas patrias. “Al principio nos preocupaba un poco, pensábamos qué iban a decir, pero luego nos dimos cuenta de que no importa lo que piensen los demás. A Lorenzo le apasiona y eso es lo que importa”, comentó Bettina para concluir.