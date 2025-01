Daniel Stadnik: “La Provincia desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales”

En una entrevista en el programa ‘Despertate’ de Cadena Nueve y Máxima 89.9, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, adelantó que “la Provincia desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales” ya que hacerlo, y en septiembre, permitirá un control más eficiente ya que garantizará que los comicios provinciales no se vean afectados por los posibles problemas que puedan generar la implementación del nuevo sistema de votación a nivel nacional.

Previamente el Jefe Comunal señaló que se reflotó el Consorcio para el Desarrollo del Noroeste de Buenos Aires (CODENOBA) el cual preside y se busca impulsarlo ya que una reciente reunión de seis Jefes Comunales de la región se reunieron para trazar un plan de trabajo conjunto, principalmente en áreas de gestión, compra y producción. El intendente destacó que la mesa de trabajo tendrá dos ejes: político y de gestión. Al respecto convocó a todos los intendentes de la zona a sumarse y entre ello lo hizo para con el Municipio de Nueve de Julio. ‘El objetivo es realizar compras a gran escala, lo que permitiría a los municipios adquirir productos a precios más bajos”. Aunque algunos municipios, como Nueve de Julio, no forman parte del CoDeNoBAlos invitamos a estos distritos a unirse al consorcio para trabajar en conjunto en futuras compras y acciones.

Posibles cambios en las elecciones y la situación política

Respecto a la situación política, el intendente que participo este martes en Villa Gesell – tal como informa CN- de una reunión de mandatarios distritales con Kicillof, comentó sobre la preocupación de los intendentes que acompañan al Gobernador, en relación a la modificación de la ley electoral que impulsa el presidente de la Nación. Según Stadnik, la reforma electoral planteada es confusa y podría generar problemas en la votación, ya que el nuevo sistema no asegura la misma eficiencia ni transparencia que el sistema actual. Ante este panorama, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los intendentes del espacio de Axel Kicillof han decidido desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.

Stadnik destacó que la idea es que en la provincia se realicen elecciones para legisladores y concejales por separado, lo que evitaría complicaciones adicionales en los comicios. Sin embargo, también subrayó que la modalidad propuesta por el gobierno nacional generaría confusión, especialmente en las zonas donde no hay suficiente capacitación para manejar el nuevo sistema.

Motivos detrás del desdoblamiento

Stadnik y otros intendentes del espacio de Axel Kicillof han expresado su preocupación por los posibles inconvenientes que traería el nuevo sistema de votación propuesto a nivel nacional.

Por estas razones, la provincia decidió tomar la decisión de desdoblar las elecciones, separando la votación para cargos provinciales de la nacional. Esto permitirá un control más eficiente y, según Stadnik, garantizará que los comicios provinciales no se vean afectados por los posibles problemas que puedan generar la implementación del nuevo sistema de votación a nivel nacional.

El desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires responde a una preocupación por la claridad y la eficiencia del proceso electoral. A través de esta medida, se busca evitar complicaciones para los votantes y asegurar que la elección de legisladores provinciales y Concejales sean claras.

Este ajuste en el calendario electoral es una muestra de la voluntad del gobierno provincial de garantizar la transparencia y la confianza en el sistema electoral, priorizando el bienestar y la comprensión.

La situación laboral en Carlos Casares

Finalmente, el intendente se refirió a la situación laboral en la región, específicamente en la planta de la empresa ‘Los Grobo’, que emplea a más de 200 personas en Carlos Casares. Aunque existen versiones sobre posibles despidos, Stadnik aseguró que, por el momento, no se ha producido ninguna baja laboral y que la empresa sigue funcionando con normalidad. “Lo que más me preocupa es el desempleo de los jóvenes de la localidad, pero hasta el momento no hemos tenido despidos”, afirmó.