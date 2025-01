Franco Flexas: “Es necesario un cambio de visión en la distribución de recursos para los municipios”

El Intendente de Gral. Viamonte reflexionó que "Desde este distrito van 300 millones de dólares en retenciones cada año. Nosotros tenemos la riqueza del país, pero nuestros pueblos siguen siendo pobres. No puede ser que no discutamos esto"; y añadió "El ciudadano está muy acostumbrado a no pagar las tasas municipales. El 100% reclama los servicios, pero solo un 40% paga"