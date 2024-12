IOMA y FEMEBA hacen nuevo acuerdo que regirá desde enero 2025

La obra social y la Federación Médica firman un acuerdo histórico que elimina el rol de intermediario económico de la FEMEBA, garantizando pagos directos a los círculos médicos.

La obra social IOMA y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) firmaron un nuevo convenio que entrará en vigencia el 1 de enero de 2025, marcando un hito en su relación contractual de más de seis décadas. Este acuerdo, firmado por el presidente de IOMA, Homero Giles, y el vicepresidente de FEMEBA, Sandro Scafatti, establece la eliminación de la intermediación económica de la Federación, lo que permitirá que los pagos por las prestaciones médicas sean directamente realizados a los círculos médicos.

El convenio, que pone fin al actual acuerdo entre ambas entidades, busca mejorar la accesibilidad a los servicios médicos para los más de dos millones de afiliados de IOMA en toda la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el IOMA, el principal objetivo es optimizar el uso de los recursos económicos de la obra social, que provienen de las contribuciones de los afiliados, garantizando que los mismos sean administrados de manera eficiente y transparente.

Aspectos Centrales del Nuevo Convenio

Eliminación de la Intermediación: Los pagos por prestaciones médicas se harán directamente a los círculos médicos que adhieran al convenio.

Re empadronamiento de Profesionales: Se llevará a cabo un re-empadronamiento de las y los profesionales médicos.

Compromiso de No Cobros Indebidos: Las y los profesionales médicos tendrán que firmar una declaración jurada mediante la que se comprometen a no cobrar montos o ningún tipo de sumas dinerarias a las y los afiliados que no estén debidamente autorizados.

Uso de Herramientas Electrónicas: Las y los profesionales deberán enviar digitalmente las prestaciones en tiempo real para su auditoría por parte del IOMA. También se comprometen a utilizar la receta electrónica y otros sistemas para optimizar el control.

Facturación Electrónica: Se implementará un sistema de facturación electrónica que garantizará la correcta distribución de los fondos a los profesionales después de realizar las retenciones de ley que correspondan.

Representación gremial de la FEMEBA: La Federación mantendrá la representación gremial para aquellos círculos que lo deseen y adhieran. También se compromete a apoyar la implementación de herramientas digitales para el correcto control de lo que paga IOMA mensualmente.

Un Cambio Histórico Tras 65 Años

Desde que IOMA suscribió su primer convenio con la FEMEBA en 1959, la Federación había actuado como intermediaria económica entre la obra social y los profesionales de la salud. Con esta nueva modificación, es la primera vez en 65 años que se elimina ese papel intermediario. Según el IOMA, este cambio responde a la necesidad de mejorar la gestión de los recursos y de asegurar que los fondos destinados al pago de prestaciones lleguen a los profesionales en tiempo y forma, sin dilación.

Con este cambio, IOMA busca garantizar a sus afiliados un acceso equitativo, transparente y eficiente a los servicios médicos, asegurando que los recursos económicos sean correctamente administrados para el beneficio de todos.