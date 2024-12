El Delegado Municipal de French, adelantó que se aguarda que ABSA construya la planta de tratamiento de agua

En ‘Despertate’ programa líder de la mañana de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Leandro Vélez, Delegado Municipal de French, compartió detalles sobre las principales cuestiones que enfrenta su comunidad en este cierre de año, incluyendo temas judiciales, obras públicas y el crecimiento poblacional.

Con una temperatura agradable de 14°C en las primeras horas del día, Vélez inició la conversación destacando la importancia de la planificación y la gestión local en un año complicado, marcado por la inflación y después de la mitad de año con mejoramientos.

Compromiso con la Salud Pública y el Medio Ambiente

Uno de los temas abordados por Vélez fue la decisión judicial que obliga al municipio a la restricción en el uso de agroquímicos. Esta medida cautelar establece que los productos químicos no podrán ser aplicados dentro de una radio de 2,000 metros, un aumento considerable respecto a la ordenanza que limita el uso dentro de 200 metros de zonas residenciales. “El municipio ya ha tenido dos reuniones con los productores para informarlos sobre la medida, y se les ha explicado que mientras no se resuelva la cuestión judicial, no podrán aplicar agroquímicos”, explicó Vélez. Además, destacó que la medida busca proteger la salud de los vecinos y el medio ambiente, priorizando el bien.

En relación con el servicio de agua potable, Vélez también comentó sobre el fallo judicial que obliga a ABSA, la empresa encargada del servicio, a mejorar los niveles de arsénico en el agua ya suministrar agua en bidones a los residentes. La planta de tratamiento local enfrenta dificultades para cumplir con los nuevos estándares, ya que el nivel de arsénico permitido por la Corte es 0.1 mg/L, mucho más bajo que el 0.5 mg/L que antes se permitía. ABSA está evaluando opciones para actualizar la planta, mientras tanto, continúa con el suministro de agua embotellada

Obras Públicas y Mejora en la Infraestructura

Al respecto el Delegado Comunal destacó la obra de poner en circulación un camino alternativo al ingreso a la localidad sin usar el acceso, para los camiones que van a una planta de silos. De un tramo de 5000 mts, más de la mitad ya está acomodado y las maquinas siguen trabajando.

Crecimiento Poblacional y Vivienda

El Delegado Vélez señaló que ha habido un aumento en la población de French, con muchas personas, especialmente jubilados, eligiendo el pueblo para establecerse. Sin embargo, el crecimiento ha estado limitado por la falta de terrenos disponibles para nuevas construcciones. “Ha mejorado un poco la situación, pero seguimos enfrentando un déficit de viviendas y terrenos”, comentó. También mencionó que algunas viviendas están abandonadas debido a problemas de sucesión y que, aunque se está trabajando en la reactivación de algunos edificios, el proceso sigue y es lento.

Proyectos Futuros y Elecciones Municipales

Con respecto a las elecciones municipales previstas para marzo de 2025, Vélez destacó que aún no se ha establecido una fecha oficial, pero se espera que se realicen a principios de marzo o finales de febrero. Además, anunció que uno de los eventos más importantes del año será el centenario del Club Atlético, que celebrará 100 años de historia en abril. “Estamos trabajando en la organización de un gran festejo”, afirmó, destacando el rol histórico del club, especialmente en la promoción del fútbol femenino.

Leandro Vélez cerró la entrevista agradeciendo a la comunidad por su apoyo continuo y reiterando su compromiso con el bienestar de los habitantes de French. “Estamos siempre a disposición para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y seguir trabajando en conjunto para enfrentar los desafíos del futuro”.

Este resumen de la gestión y los desafíos de la delegación municipal refleja la importancia de la cooperación local y el compromiso con el bienestar de la comunidad, a pesar de las dificultades coyunturales.