El CAN defiende la punta ante el Tricolor

La décima fecha del torneo continúa con partidos relevantes que podrían definir las posiciones antes del receso estival, con equipos buscando acomodarse en las primeras ubicaciones de cara a la última fecha del año y la posterior pausa vacacional.

Es que esta tarde se completa la jornada iniciada por la victoria de El Fortín a Agustín Alvarez 2 a 0.

El único líder del torneo, Carlos María Naón, se mantiene en la cima y defenderá su primer puesto en un partido clave contra La Niña.

Atlético Naón Vs. Atlético La niña

En el duelo que abre la jornada, Atlético Naón recibirá a La Niña con la intención de seguir firme en la punta. El partido será arbitrado por Sebastián Bravo, quien contará con el respaldo de Nicolás Giles, Marcos Iaconis y Juan José Echegorría en el equipo arbitral.

El Clásico entre Once Tigres y Atlético 9 de Julio

El Estadio Abel del Fabro se prepara para recibir uno de los partidos más esperados de la jornada: el clásico entre Once Tigres y Atlético 9 de Julio. El local, Once Tigres, se encuentra a solo tres puntos de Naón, mientras que el visitante, Atlético 9 de Julio, está a diez puntos del líder.

Aunque los puntos son importantes, la rivalidad y el sentido de pertenencias del triunfo añaden un condimento especial a este clásico. El árbitro designado para este encuentro será Guillermo Bonello, quien estará acompañado de Franco Buffone, Nahuel Uriate y Jimena Álvarez.

Atlético Francés recibe a Deportivo San Agustín

Por otro lado, en el Estadio Alberto Dehenen, el Atlético French se enfrentará a un vigoroso San Agustín, que sigue dando señales de su buen rendimiento desde el inicio de la fase 1. El equipo ‘granate’ no quiere perderle pisada al CAN y buscará seguir sumando puntos. En tanto, el Albinegro no ha encontrado la estabilidad futbolística de temporadas anteriores y necesita una victoria para recuperar el ritmo. El árbitro será Martín Moreno, quien estará acompañado de Aldana Giles, Marcelo Suencen y Martín Pardavila. El partido se jugará a las 19:00 horas.

Libertad y Dudignac se enfrentan en el Vicente Cussati

El Estadio Vicente Cussati será escenario del partido entre Libertad y Dudignac. El Lagunero, que tiene un partido menos, se encuentra a solo cuatro puntos del CAN, mientras que Dudignac, se encuentra en la última posición, tras la victoria de La V Azulada. El árbitro será Enrique Márquez, quien estará acompañado de Valentina Invernoz, Rosana San Miguel y Mirko Rodríguez.

Atlético Quiroga busca recuperarse frente a San Martín

En otro de los encuentros destacados, Atlético Quiroga recibirá a San Martín en La Fortaleza. El equipo local, que comenzó la fase 1 con altas expectativas, no ha tenido buenos resultados hasta ahora. En tanto, San Martín ha comenzado a repuntar en la competencia. Con tres puntos más que Quiroga, de ganar este encuentro, el equipo violeta podría colocarse en una posición expectante para retomar la senda del liderazgo. El árbitro designado para este partido será Ricardo Tripulillo, acompañado por Ignacio Brenna, Katherine Cabral y Braian Celiz.

Con estos partidos, la décima fecha promete ser emocionante y definitoria para muchos equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla antes del receso de fin de año.

Síntesis 10° fecha

El Fortín 2 – Agustín Álvarez 0

Atlético Naón -La Niña

Atlético French – Deportivo San Agustín –

Once tigres – Atlético 9 de Julio

Libertad – Dudignac

Atlético Quiroga- San Martin

Tabla de posiciones

Atlético Naón: 22 puntos

Once Tigres: 19 puntos

Deportivo San Agustín: 19 puntos

Libertad: 18 puntos (falta 8° fecha)

San Martín: 14 puntos

Agustín Álvarez: 12 puntos

Atlético 9 de Julio: 12 puntos

Atlético Quiroga: 11 puntos

Atlético La Niña: 10 puntos (falta 8° fecha)

Atlético French: 6 puntos (falta 4° fecha)

El Fortín: 4 puntos (falta 4° fecha)

Atlético y Social Dudignac: 3 puntos