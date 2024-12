Gral. Villegas: El Salón de Actos del Palacio Municipal se llama Raúl Alfonsín

Este martes 10 de diciembre a las 21 horas, al cumplirse un año de la asunción de la nueva gestión municipal, se llevó a cabo la ceremonia de imposición del nombre “Salón Dorado: Dr. Raúl R. Alfonsín” al Salón de Actos del Palacio Municipio de General Villegas. Este homenaje al primer presidente de la democracia iniciada en 1983 tiene como objetivo conmemorar la recuperación del Estado de Derecho y celebrar la etapa democrática en el país.

La decisión fue tomada en cumplimiento de la Resolución 106 de septiembre de 2023, presentada por el Bloque Unión por la Patria y aprobada mediante Decreto en la 2° Sesión Ordinaria realizada el 21 de marzo de este año.

El acto estuvo marcado por la presencia del intendente Gilberto Alegre, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Esain, concejales, ex concejales, dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical, funcionarios, consejeros escolares y vecinos. Durante la ceremonia, se leyó el Decreto correspondiente, y el descubrimiento de la placa estuvo a cargo del intendente municipal, el ex presidente de la UCR, Oscar Samiguel, y el ex diputado provincial Carlos Jorge González.

Tras la bendición del padre Tomasz Wargocki, la arquitecta Claudia Esain, presidenta del Concejo Deliberante, destacó la valentía de Alfonsín al ser “la voz de la democracia en tiempos de oscuridad” y subrayó su firme convicción por la justicia, lo que permitió que Argentina volviera a ser un país libre, democrático y con futuro. Además, recordó que Alfonsín fue un hombre de principios que entendió que el destino de una nación depende de las instituciones, las leyes y la voluntad del pueblo, y destacó su visita a General Villegas para la celebración del centenario de la creación del partido.

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre felicitó al Concejo Deliberante por esta “iniciativa tan valiosa para la República y para nuestra comunidad”. Señaló que recordar a Alfonsín es un acto de justicia, ya que todos los argentinos le deben la democracia que disfrutan, mencionando el juicio a la Junta Militar con el “Nunca Más” como uno de los logros fundamentales de su presidencia.

Alegre también reflexionó sobre la lucha contra la impunidad de los responsables de la dictadura, asegurando que, a pesar de intentos como la invasión a las Malvinas, Alfonsín logró que los responsables del terrorismo de Estado fueran juzgados. El jefe comunal aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la rigurosidad del sistema democrático, solicitando la aprobación de la Ficha Limpia para garantizar que nadie condenado por delitos contra la Administración Pública ocupe cargos públicos.

En su discurso, Alegre también rindió homenaje al ex intendente Alberto Miguel Ballari, destacando su figura como el primer intendente elegido democráticamente en General Villegas. Recordó que, aunque fue derrotado por Ballari en dos ocasiones, reconoció sus logros, su capacidad de liderazgo y su compromiso con la democracia.

El acto cerró con un reconocimiento a la figura de Raúl Alfonsín, quien con su compromiso por la justicia y la democracia marcó un hito fundamental en la historia política de Argentina.