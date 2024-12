Triunfo de visitantes y se suma Once Tigres al liderazgo con Naón

Con dos goles de Renzo Monjada, el primero de penal, Once Tigres se impuso 2-0 a French en el inicio de la novena fecha de la primera parte del Campeonato 2024/2025 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. El partido se disputó en el estadio Alberto Dehenen, y con este triunfo, el equipo de Los Tigres alcanzó la cima de la tabla de posiciones, empatado en puntos con Atlético Naón, ambos con 19 unidades.

Once Tigres llegó al encuentro con una actitud decidida a seguir sumando, y lo lograron de manera efectiva. El árbitro del encuentro fue Ricardo Tripulillo, quien estuvo acompañado en las líneas por Ignacio Pardavila, Néstor Pancera y Briain Céliz.

Por otro lado, en el estadio Antonio Crosa, Libertad venció 3-2 a Agustín Álvarez en un vibrante partido que también formó parte de la jornada. El encuentro fue arbitrado por Juan Carlos Morales, quien tuvo la ayuda de Aldana Giles, Franco Buffone y Martín Utello.

Libertad logró la victoria gracias a una “picardía” de Mauricio Carrasco, quien aprovechó un error del arquero de Agustín Álvarez. El arquero albirrojo adelantó la pelota para un saque largo con el pie, pero Carrasco se le anticipó, tomó el balón y lo mandó al fondo de la red, para poner en ventaja a su equipo, 2 a 1.

Agustín Álvarez comenzó ganando con un gol de Ignacio Bossio, pero Libertad igualó por medio de Sebastián Zalazar, quien anotó de cabeza. Más tarde, Libertad, por intermedio de Carrasco, puso las diferencias. Fue un transitorio 3 a 1.

El rojo buscó llegar con claridad al arco ‘lagunero’ y fue Ignacio Bossio, quien desde los 12 pasos uso el resultado final de 3 a 2.

Con este triunfo, Libertad se posiciona en el segundo lugar de la tabla, con 18 unidades.

Novena fecha

Atlético French 0 – Once Tigres 2

Agustín Alvarez 2 – Libertad 3

Atlético San Martín vs. Atlético Naón

Atlético 9 de Julio vs. Atlético Quiroga

Atlético La Niña vs. El Fortín

Deportivo San Agustín vs. Atlético Dudignac

Tabla de posiciones

Atlético Naón: 19 puntos

Once Tigres: 19 puntos

Libertad: 18 puntos (falta 8 fecha)

Deportivo San Agustín: 16 puntos

San Martín: 14 puntos

Agustín Álvarez: 12 puntos

Atlético Quiroga: 11 puntos

Atlético 9 de Julio: 9 puntos

Atlético La Niña: 7 puntos (falta 8 fecha)

Atlético French: 6 puntos

Atlético y Social Dudignac: 3 puntos

El Fortín: 1 puntos