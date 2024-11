Provincia promulgó el “RIGI Bonaerense”: nuevo régimen para impulsar inversiones estratégicas y generar empleo

Este régimen tiene como propósito principal fomentar la inversión en sectores clave para la provincia, generando valor agregado, empleo calificado y promoviendo el desarrollo territorial de manera más equitativa.

A través de la implementación de beneficios impositivos, la ley busca dinamizar la economía bonaerense y posicionar a la provincia como un eje fundamental de la producción nacional.

El RPIE fue aprobado por la Legislatura provincial a mediados de noviembre de 2024, tras un intenso debate que reflejó la importancia de la ley para el futuro económico de la provincia.

El régimen fue elaborado por el ministro de Producción, Augusto Costa, y responde a una estrategia alternativa frente al Régimen Nacional de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al cual la provincia decidió no adherir debido a desacuerdos con el enfoque del gobierno central.

En particular, esta decisión se enmarca en una disputa entre Kicillof y el presidente Javier Milei sobre la captación de inversiones extranjeras, como el caso de la empresa Petronas y la posible construcción de una planta de licuefacción de gas.

En su discurso tras la promulgación de la ley, el gobernador Axel Kicillof destacó que la iniciativa refleja la “vocación del Gobierno provincial de acompañar a quienes generan trabajo y valor agregado” y subrayó que la ley tiene como fin “impulsar el desarrollo económico con una mirada soberana”.

A su vez, enfatizó que se trata de un proyecto clave para garantizar que la provincia siga siendo, a pesar de las dificultades actuales, el “corazón productivo” de la Argentina.

El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas tiene como objetivos clave:

Fomentar la inversión y producción de sectores estratégicos que generen valor agregado.

Impulsar la generación de empleo calificado y/o registrado.

Promover el desarrollo de proveedores provinciales.

Fomentar la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación.

Diversificar la matriz productiva.

Aumentar las exportaciones provinciales y/o la sustitución de importaciones.

Promover un desarrollo territorial más equitativo.

Desarrollar nuevos sectores productivos.

Podrán presentar proyectos “personas jurídicas constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscriptas” y “uniones transitorias, agrupaciones de colaboración y los consorcios de cooperación regulados por el capítulo 16 del título IV del libro III del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Los sectores a los que apunta el régimen son la industria manufacturera, servicios (incluye de turismo, logística, y otros servicios), industrias culturales, salud y recursos naturales (incluye minería, energía, petróleo y gas). Además “podrán estar alcanzados por el presente Régimen aquellos proyectos que sean declarados de interés estratégico por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires”.

Y se podrán presentar proyectos para “planta o inversión nueva”, “ampliación de planta o instalaciones existentes” y “un nuevo proceso productivo que no impliquen reducción del empleo”.

Según el monto de inversión, los proyectos se dividen en tres grupos: de 5 a 50 millones de dólares (M US$); de 50 a 200 M US$; y más de 200 M US$.

Los que se logren acogerse al RIGI bonaerense tendrán exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos. Estos beneficios durarán hasta 30 años, siempre que se verifique que el proyecto cumple con las finalidades del régimen.