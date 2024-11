Guillermo ‘Grillo’ Rodriguez: ‘Crear un puente entre el aula, las pantallas y la sociedad para dar respuesta a una realidad creciente’

Uno de los temas que marca la actualidad es el impacto que las pantallas tienen en los jóvenes y niños.

Ante su rol de docente y profesor de Educación Física, Guillermo ‘Grillo’ Rodriguez fue consultado desde ‘Despertate’, programa lider de la mañana de Cadena Nueve y Máxima 89.9, cómo abordar la problemática.

A diferencia de generaciones anteriores, los chicos de hoy han nacido en un mundo completamente digitalizado. “Para los jóvenes, el celular y la computadora son extensiones de sí mismos, algo que nosotros no vivimos. Antes no entendíamos cómo funcionaba una computadora, ahora los chicos nacen con ella”

El profesor también destaca la importancia de la adolescencia y la preadolescencia, etapas donde el reconocimiento social juega un papel fundamental. “Antes, los chicos tenían un círculo más pequeño de amigos, limitado a su barrio o su escuela. Hoy, gracias a las redes sociales, ese círculo se amplió al mundo entero”, agrega. Este cambio en el panorama social y tecnológico trae consigo nuevos desafíos para el desarrollo de los jóvenes.

El creciente uso de las pantallas tiene un impacto significativo en la forma en que los jóvenes se relacionan y desarrollan. Rodríguez menciona que el Congreso y las legislaturas están tomando cartas en el asunto, pero enfatiza que, más allá de las discusiones legislativas, la realidad cotidiana de los chicos es que las pantallas ya forman parte integral en todos los ámbitos.

“Lo que pasa en la clase de Educación Física es que hay un contacto más cercano entre el docente y el alumno. No es el mismo tipo de relación que en una clase tradicional de matemáticas o lengua, donde la dinámica es más formal y académica” , explica Guillermo, quien reconoce que uno de los aspectos que lo hace un “profesor querido” es su capacidad para generar un ambiente relajado y accesible.

En las clases de Educación Física, los estudiantes no solo aprenden a moverse o practicar deportes, sino que también tienen la oportunidad de expresar sus miedos e inseguridades. “Es común que los chicos vengan a mí y me digan que tienen miedo de saltar o de hacer una vuelta carnero. Eso no pasa tanto en otras materias, donde el enfoque es más rígido y académico”, afirma. La naturaleza de la asignatura permite un intercambio más fluido y natural, algo que facilita el diálogo sobre diversos temas, no solo sobre la actividad física en sí misma.

El Impacto de las Pantallas en los Niños y Jóvenes

Uno de los temas más discutidos hoy en día es el uso de las pantallas, especialmente en la vida de los más jóvenes. Mientras que en el pasado las generaciones crecían en un mundo sin Internet y sin la omnipresencia de los dispositivos electrónicos, los chicos de hoy nacen inmersos en un entorno digital. “Hoy los chicos están naciendo con la tecnología. El celular, la computadora, las redes sociales… todo eso ya forma parte de su vida cotidiana. Nosotros no entendemos lo que era vivir sin esas herramientas, y ellos no entienden cómo era un mundo sin ellas”, reflexiona el profesor.

Para Rodríguez, el impacto de las pantallas en el desarrollo de los jóvenes es indiscutible. Las redes sociales y los dispositivos electrónicos han alterado profundamente las formas de interacción social y el sentido de pertenencia de los adolescentes. “La adolescencia siempre ha sido una etapa de búsqueda de reconocimiento social, pero antes el círculo de influencia estaba limitado al barrio oa la escuela. Hoy, ese círculo puede abarcar todo el mundo a través de las redes”, señala.

La Adolescencia en la Era Digital: Nuevos Desafíos

Rodríguez también destaca que la adolescencia sigue siendo un momento clave para el desarrollo emocional y social. “En esta etapa de la vida, los chicos están buscando su lugar en el mundo, la aceptación de los demás, y eso siempre ha sido parte del proceso. La diferencia ahora es que, en lugar de interactuar con un grupo reducido, el mundo entero está a su alcance a través de la tecnología”, apunta. Este cambio ha transformado las dinámicas sociales y emocionales de los jóvenes, quienes se enfrentan a nuevos retos relacionados con la identidad y la validación social.

La generación actual, a diferencia de las anteriores, vive bajo una presión constante relacionada con la imagen, el rendimiento y la aceptación en redes sociales. El concepto de “popularidad” ha adquirido una nueva dimensión, ya que ahora los adolescentes pueden medir su “éxito” social en términos de seguidores, me gusta y comentarios. Esta realidad plantea preguntas sobre el bienestar emocional de los jóvenes y cómo equilibrar la vida virtual con la vida real.

Educación Física como Contrapunto a la Tecnología

A pesar de los desafíos que presenta la tecnología, Rodríguez sigue siendo optimista respecto al papel de la Educación Física en la vida de los estudiantes. Para él, la actividad física no solo es importante para el desarrollo corporal, sino también para fomentar habilidades sociales y emocionales que los dispositivos digitales no pueden proporcionar. “En la clase de Educación Física, los chicos aprenden a trabajar en equipo, a manejar sus emociones, a lidiar con el fracaso ya disfrutar de la interacción humana. Son competencias que la tecnología no puede sustituir”, afirma.

En este sentido, la educación física juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los jóvenes, al ofrecerles una oportunidad para desconectar de las pantallas, disfrutar del movimiento y fortalecer su bienestar mental y físico. “Aunque las pantallas son una parte de sus vidas, es necesario que los chicos también tengan momentos para interactuar cara a cara, hacer ejercicio y aprender sobre ellos mismos en un entorno físico”, concluye Guillermo.

El Futuro de la Educación: Integración de lo Digital y lo Físico

Finalmente, Rodríguez señala que el futuro de la educación no puede basarse únicamente en el rechazo de la tecnología, sino en encontrar formas de integrarla de manera saludable y equilibrada. “Las pantallas son una herramienta poderosa, pero hay que enseñar a los chicos a usarlas de manera responsable, sin que eso reemplace las experiencias de la vida real, la interacción social y el ejercicio físico”, asegura.

En este sentido, el desafío de la educación física en la actualidad no es solo enseñar deporte o movimiento, sino también contribuir a la formación de personas equilibradas que sepan manejar tanto el mundo digital como el físico de manera saludable. Para Guillermo ‘Grillo’ Rodríguez, ese es el verdadero reto de la educación en la era de las pantallas.

Además, hizo mención que hace pocos días se reunió con el Senador bonaerense Walter Torchio y el presidente del bloque del oficialismo del Concejo Deliberante de Carlos Casares, Isaúl Wilner, Guillermo “Grillo” Rodríguez abordó la creciente preocupación sobre el uso de la tecnología y sus efectos en la juventud. Durante la reunión, se discutieron varios temas que actualmente ocupan la agenda de la legislatura tanto nacional como provincial, incluyendo las dificultades que enfrentan los jóvenes con la tecnología y el papel fundamental de los adultos.

‘Grillo’ Rodríguez resaltó que, si bien los jóvenes nacen y crecen en un entorno digital, muchos no están preparados para lidiar con los peligros que surgen de la exposición constante a pantallas, redes sociales y juegos online. Hizo especial énfasis en la importancia de establecer límites, mencionando el creciente fenómeno del robo de identidad y el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes, lo cual genera consecuencias emocionales.

Uno de los casos más conmovedores citados por Rodríguez fue el suicidio de una adolescente en Chascomús, tras la viralización de una imagen íntima, un suceso que lamentablemente no es aislado. “Esto es gravísimo”, subrayó, aludiendo también a casos similares en localidades cercanas a Bragado. Para Rodríguez, es imperativo legislar para proteger a los jóvenes de estos riesgos y, en particular, garantizar la educación y el cuidado en todos los ámbitos donde los jóvenes se desarrollan, desde las escuelas hasta los clubes y otros.

En cuanto a las soluciones, Rodríguez propuso un enfoque colaborativo entre el municipio, organizaciones no gubernamentales y especialistas en tecnología para desarrollar un programa de capacitación que abarque todas las instituciones, deportivas, educativas y sociales, con el fin de sensibilizar a jóvenes, padres y educadores sobre los riesgos y cómo prevenirlos. Además, sugirió la incorporación de psicólogos en clubes deportivos, que ya enfrenten el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, para ayudarles a entender las consecuencias de su comportamiento.

El ex-concejal nuevejuliense y docente, enfatizó que el desarrollo responsable de los jóvenes, tanto en el uso de la tecnología como en su comportamiento en la comunidad, es un tema que debe ser tratado con urgencia, no solo por las autoridades, sino por todos los adultos involucrados en la vida de los jóvenes. “Nos tenemos que ocupar, aprender y actuar”, concluye.

A todo esto, se sumó la conducta de jóvenes en motos, que desoyen las ordenanzas municipales y su constante desafío a la autoridad. ‘Los padres son responsables por lo que hay que legislar multas a ellos ante comportamientos de sus hijos, además de un abordaje integral entre todos los sectores interesados de la sociedad, incluidos los motociclistas’.