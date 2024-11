El Jardín de Infantes N° 901 “Victorio Cavallari” Celebra su 75° Aniversario

Este viernes 22 de noviembre, la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 901 “Victorio Cavallari”, el primero del distrito de Nueve de Julio, celebró con orgullo su 75° aniversario. Esta histórica institución educativa comenzó su recorrido el 2 de mayo de 1949, y desde entonces ha sido un lugar fundamental en la formación de generaciones de niños y niños.

La jornada conmemorativa estuvo cargada de emoción, con la participación de autoridades locales y provinciales, así como de miembros de la comunidad educativa, entre los que se incluyeron ex docentes, ex alumnos y personal que fue parte de la historia de la escuela. La ceremonia comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de aquellos que han formado parte de esta institución y que ya no están presentes, seguido de palabras de agradecimiento y reconocimiento a la bandeja.

Estuvieron presentes la Intendente Municipal, María José Gentile, quien compartió sus recuerdos como ex alumna del jardín; la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, y la Inspectora de Nivel Inicial, Daniela González, quienes destacaron la importancia del jardín en el desarrollo educativo de las infancias. También, se contó con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Educación Inicial, que envió un cálido saludo a la comunidad educativa.

Al respecto, la jefa Comunal señaló “Alguien me dijo tiempo atrás que debemos crear momentos para que se generen recuerdos felices en la vida de nuestros niños; y es el caso de este Jardín, al que concurrí como ex alumna, guardando muchas imágenes muy gratas de sus rincones y de sus docentes, como la seño Sole”, señaló con

emoción la titular del Ejecutivo Municipal, considerando que, seguramente, de la misma manera, esos bellos recuerdos se multiplican en todos los que han pasado por el establecimiento, “a partir del trabajo de los que estuvieron y los que están, que siguen generando recuerdos felices para toda la vida”.

A lo largo de los años, el Jardín de Infantes N° 901 “Victorio Cavallari” ha sido un lugar donde la enseñanza y el cuidado van de la mano, permitiendo a los niños y niñas construir sus primeros pasos en la educación en un ambiente lleno de ternura, respeto, e inclusión. La actual directora, Natalia Gómez, destacó la importancia del jardín como un espacio de amorosidad, cuidado, y de enseñanza en clave de derechos, mientras que la ex directora Marta Jona recordó los momentos más significativos de su gestión, marcando huellas imborrables en el recorrido.

Durante el acto también un reconocimiento a tres nietos de Vittorio Cavallari, Georgina, Hugo y Juan José Cavallari.