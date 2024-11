Walter Depaoli: “Los padres deben asumir la responsabilidad de lo que hacen sus hijos, no podemos permitir que sigan desafiando la autoridad”

‘Estamos viendo una involución social, donde los jóvenes no respetan ni a la ley ni a las figuras de autoridad. Es algo que nos preocupa profundamente porque, como sociedad, estamos perdiendo el rumbo. Además, lo que es aún más alarmante, es que los padres, en muchos casos, no tienen idea de lo que hacen sus hijos’, destacó Walter Depaoli, Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Tránsito de la Comuna nuevejuliense al referirse a la agresión en manada que vivieron dos Agentes de Tránsito en la madrugada del sábado.

“Este hecho de agresión a los agentes de tránsito es alarmante, pero no vamos a ceder. Identificamos rápidamente al agresor y seguiremos investigando”, resaltó.

El funcionario lo dijo en ‘Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9- que ‘algunos les compran motos para “liberarse” de ellos, sin hacerse cargo de lo que implica permitir que salgan a circular sin respeto’.

‘Hay una falta de respeto hacia las autoridades y una creciente desresponsabilización por parte de los padres. Es fundamental que los padres se hagan cargo de lo que hacen sus hijos. No podemos permitir que se sigan liberando de la responsabilidad sobre lo que hacen sus hijos cuando salen a la calle, especialmente si tienen una moto. Es un problema de fondo que está afectando la convivencia social’, resaltó el funcionario.

Walter Depaoli tras contar el hecho, mencionó que el fugado fue localizado y en la mañana del sábado se presentó en la comisaría con su madre si bien es mayor de edad. Allí se le retuvo la moto, estuvo aprehendido hasta que se le notificó de la causa penal y se liberó.

El funcionario, recordó que ‘desde la Subsecretaría de Seguridad estamos trabajando para que los inspectores de tránsito y la Guardia Urbana puedan hacer cumplir las normativas, pero también necesitamos el apoyo de la comunidad. Los padres tienen que involucrarse más y no dejar que sus hijos hagan lo que quieran. De lo contrario, vamos a seguir viendo estos incidentes, que pueden terminar en situaciones mucho más graves’, resaltó.

Depaoli destacó que este tipo de comportamientos, donde grupos de jóvenes desafiaban la autoridad y las normas de tránsito, es una señal de que es necesario un cambio social profundo. “Es fundamental que los padres asuman su responsabilidad y sepan qué hacen sus hijos. No se puede permitir que se liberen de sus responsabilidades comprándoles motos y dejándolos hacer lo que quieran”, aseguró.

El funcionario subrayó que, aunque el problema de la inseguridad vial y la violencia urbana no es exclusivo de Nueve de Julio, su equipo de trabajo no bajará los brazos en la lucha por mantener el orden y la convivencia en la ciudad. “El 99% de los ciudadanos son personas de bien y estamos trabajando para garantizar su seguridad. No vamos a permitir que un pequeño grupo de infractores ponga en riesgo y en vilo al resto de la población’, concluyó.