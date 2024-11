Hugo Enríquez: “Es fundamental que todos trabajemos unidos. La situación es difícil, pero si nos apoyamos mutuamente, podemos seguir adelante”

En una entrevista amena y directa, el flamante presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Hugo Enríquez destacó el trabajo en conjunto y el compromiso del equipo de la Sociedad Rural, mencionando que la unión y el esfuerzo colectivo son claves para atravesar las dificultades que enfrenta el sector. “Es fundamental que todos trabajemos unidos.

La situación es difícil, pero si nos apoyamos mutuamente, podemos seguir adelante”, expresó el presidente de la entidad, quien remarcó que, a pesar de los momentos complicados, se mantienen firmes en su lucha por defender los intereses de los productores y de la comunidad en general por ser parte del misma.Lo hizo en Despertate el programa líder de la mañana de Cadena Nueve y Máxima 89.9, que conduce Gustavo Tinetti.

Una familia arraigada al campo

Enríquez, mayor de cuatro hermanos – tres mujeres, todas Contadoras Públicas-, compartió que proviene de una familia con una fuerte tradición agrícola. “Mis padres hijo de aquí, mi madre de la zona rural, y mi padre, que trabajaba la tierra, me enseñó a valorar el campo desde chico”, recordó. Desde pequeño, acompañaba a su padre al campo, lo que lo acercó a la actividad agropecuaria y consolidó su vocación. Su carrera como agrícola fue casi un destino, tras realizar una prueba vocacional que lo orienta hacia esa profesión. “De chico ya sabía lo que era el trigo, el maíz, el sorgo, y todo lo relacionado con la actividad r

Enríquez finalizó sus estudios en La Plata y regresó al campo en un contexto difícil para el sector agropecuario, marcado por las crisis climáticas y económicas. A pesar de las dificultades, se sintió obligado a volver y darle una mano a su padre, con quien siempre compartió el amor por el cam.

De la Comisión Directiva a la presidencia

Con más de diez años de experiencia en la comisión directiva de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Enríquez fue elegido presidente en un proceso de renovación que incluyó la incorporación de nuevos jóvenes a la entidad. “Hoy contamos con un grupo humano comprometido, con mucha energía, y tenemos comisiones de trabajo que están funcionando muy bien”, destacó. A pesar de ser un cargo que requiere dedicación extra, Enriquez subrayó que lo hace “con pasión y mucho gusto”, porque el trabajo rural

Retomar el vínculo con la sociedad

Uno de los puntos que destacó Enríquez es la importancia de abrir la Sociedad Rural a la comunidad. Durante la pandemia, la entidad específica un rol crucial ayudando a los productores más vulnerables y a las familias en situación de riesgo. “La Sociedad Rural no solo representa a los productores, sino que también es una parte activa de la sociedad. Lo que hicimos durante la pandemia se notó mucho en la comunidad, y eso ha dejado huella”, aseguró. Para él, es esencial que la entidad siga trabajando para consolidar ese vínculo con los diversos sectores, y no se limita únicamente a la actividad.

Desafíos del sector agropecuario: clima, impuestos y caminos

Uno de los temas más recurrentes en la conversación fue el difícil momento que atraviesa el campo argentino, especialmente en lo que respeta a las adversidades climáticas y la carga tributaria. Enríquez destacó que las últimas lluvias, aunque bienvenidas, llegaron después de varios meses de sequía, lo que generó una gran incertidumbre en los productores. “Venimos de dos años complicados, pero estas lluvias nos dieron un respiro. Aunque la situación sigue siendo incierta, por lo menos nos permiten pensar en una campaña me

Sin embargo, el clima no es el único factor que afecta a los productores. La alta presión imponente, especialmente a nivel provincial, es otro de los grandes desafíos que enfrenta el sector agropecuario. “Este año, la cuota inmobiliaria se duplicó, lo que es insostenible para muchos productores. Además, los aumentos son completamente imprevisibles y dificultan la planificación de cualquier actividad”, manifestó Hugo Lorenzo Enríquez, haciendo un llamado urgente a una reforma tributaria integral que alivie a todos sectores de trabajo y producción.

En este contexto, Enríquez también se refirió a la falta de infraestructura rural, un tema recurrente. “Los caminos rurales son esenciales para la producción. Sabemos que muchos productores están comprometidos con el mantenimiento de esos caminos, pero también necesitamos el apoyo de las autoridades para que haya una planificación adecuada”, señaló. Si bien reconoce que se están realizando esfuerzos desde el municipio para mejorar los caminos, indicó que la situación es compleja, dado el tamaño de la red caminera y los altos costos de mantenimiento con una red vial con dificultades, y que de quince, la mitad está en reparación.

Relaciones con el gobierno provincial y la importancia de la infraestructura

Enríquez también se mostró crítico respecto a la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales. “Venimos pidiendo reuniones desde hace un tiempo, pero no nos atienden. Es frustrante que no se reconozca la importancia del sector y la necesidad de discutir camino a soluciones”, dijo el ruralista. A pesar de los esfuerzos realizados, como la reciente reunión con el Ministerio de Desarrollo Agrario, todavía no se han obtenido avances significativos.

En cuanto a la mejora de los caminos rurales, Enríquez explicó que la situación es particularmente complicada en el distrito de Nueve de Julio, un distrito que tiene una red caminera extensa pero en malas condiciones. “El costo de mantenimiento es muy alto, sobre todo por el tipo de suelo y la extensión de los caminos. Aunque el municipio está haciendo esfuerzos, y se ven parecen poco ante las exigencias de productores.

Perspectivas para el futuro

A pesar de los desafíos, Hugo Enríquez se mostró optimista respecto al futuro del campo argentino. “Estamos comenzando a planificar el 2025, porque el trabajo en el campo nunca se detiene. A pesar de las adversidades, creo que hay muchas oportunidades para seguir creyendo.

Para Enríquez, el trabajo conjunto entre los productores, las instituciones y el gobierno es la clave para superar los obstáculos. “Es fundamental que todos trabajemos unidos. La situación es difícil, pero si nos apoyamos mutuamente, podemos seguir adelante