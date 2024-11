Martín Rizzo: ‘Nueve de Julio está en zona roja’ en la lucha contra el Grooming

En ‘Despertate’ programa radial de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Martín Rizzo, referente de la organización Concientizando Palabras, destacó la creciente preocupación por el grooming y la explotación de menores a través de las redes sociales. El tema está en el centro de atención, sobre todo luego de una serie de allanamientos en la provincia de Buenos Aires que han puesto en evidencia la magnitud de este delito. En ciudades como Junín, Carlos Casares y Pellegrini, entre otras, las fuerzas de seguridad han detenido a 21 personas y realizado 114 allanamientos en 75 jurisdicciones, en una investigación que involucra la pornografía infantil, con casos que podrían estar vinculados a familiares cercanos.

El Impacto del Grooming y el Abuso Familiar

Rizzo destacó que los casos de grooming y abuso a menores son cada vez más comunes, señalando que Nueve de Julio se encuentra en una “zona roja” por el creciente número de denuncias. Además, subrayó la complejidad del fenómeno, que no solo se limita a la manipulación de menores por desconocidos en las redes, sino que también involucra a familiares, como tíos y tías, que abusan de su cercanía para cometer estos delitos. Aunque las autoridades aún no han confirmado el alcance de algunos de estos casos, Rizzo hizo un llamado a la acción: “Si no se hace la denuncia, no podemos sacar a estas personas de las redes, y los niños siguen siendo víctimas”.

El Rol Crucial de la Denuncia y la Contención

Martín Rizzo insistió en la importancia de la denuncia, mencionando que sin la intervención de la justicia no es posible prevenir ni erradicar el abuso. Explicó que desde Concientizando Palabras, trabajan para asesorar y acompañar a las víctimas, proporcionándoles contención psicológica, apoyo legal y la orientación necesaria para que puedan activar los protocolos de protección establecidos por la ley. También habló sobre los obstáculos que enfrentan muchas familias, especialmente aquellos padres que por miedo o desconocimiento no realizan las denuncias. “Si no haces la denuncia, estás siendo cómplice de quien está manipulando a tu hijo”, remarcó en claro mensajes a los progenitores.

Jornada de Prevención en Nueve de Julio: El Futuro de la Crianza en la Era Digital

Hoy, 13 de noviembre, en el marco del Día de la Lucha contra el Grooming, Concientizando Palabras llevará a cabo una charla de sensibilización en Abuelo Julio, al lado del Hospital Julio de Vedia, donde expertos estarán explicando a padres, docentes y autoridades las herramientas necesarias para prevenir el abuso online. Martín Rizzo confirmó que Maribel Bruno, una de las activistas del grupo, participará de la charla. El evento, que comenzará a las 14 horas, tiene como objetivo principal educar sobre la prevención del grooming, el cyberbullying y otras formas de abuso en línea.

Además, Rizzo adelantó que la organización integra la llegada para un futuro cercano de una jornada dedicada a la “Crianza Digital”, con la presencia de Sebastián Bortnik, autor del libro Crianzas Digitales, quien brindará una charla abierta a la comunidad el 19 de noviembre. Bortnik, experto en el tema, hablará sobre los peligros que acechan a los niños en el mundo digital, y cómo los padres pueden tomar un rol activo en la protección de sus hijos sin demonizar la tecnología.

Tecnología y Crianza Responsable: Un Desafío del Siglo XXI

Aunque las charlas y campañas contra el grooming a menudo se centran en los peligros de la tecnología, Rizzo destacó que Concientizando Palabras no está en contra de la tecnología. “Lo que buscamos es el uso responsable”, explicó, y enfatizó que los padres deben ser presentes en la vida digital de sus hijos. En lugar de rechazar las nuevas tecnologías, es esencial educar a los niños sobre sus riesgos, y guiarlos para que sepan reconocer lo bueno y lo malo en el mundo digital.

“Es un desafío para los padres, pero no podemos ser ajenos a la realidad de que nuestros hijos están creciendo con pantallas. Lo importante es enseñarles cómo usarlas de manera segura y responsable”, concluyó Rizzo.

El trabajo de Concientizando Palabras y el compromiso del grupo para erradicar el grooming y otras formas de abuso infantil en las redes sociales es fundamental para crear una comunidad más informada y segura. Las charlas educativas y el apoyo a las víctimas son pasos importantes para afrontar este problema que, como se ha visto en las investigaciones recientes, afecta a miles de niños y adolescentes en todo el país. La clave, según Rizzo, está en la denuncia, la prevención y la educación digital responsable.