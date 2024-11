Convocatoria a una charla sobre el camino al corazón: un Itinerario de fe y servicio

Las integrantes del Centro de Espiritualidad Santa María de Nueve de Julio, las convecinas Cristina Montalbano y Mari Langono convocan a una charla que Inés Ordoñez de Lanús, dará en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, este miércoles a las 18.30 para reflexionar profundamente sobre el camino hacia nuestro interior, un recorrido que Inés, fundadora del Centro de Espiritualidad Santa María, ha desarrollado a lo largo de los años.

Inés Ordoñez, contó Mari Langono, se presenta como una madre de ocho hijos, esposa de Manuel Lanús, y brinda un testimonio viviente de la fe y la espiritualidad encarnada. Desde joven, sintió el llamado a transmitir la fe y a acompañar a las personas en su propio camino de crecimiento espiritual. A lo largo de los años, fundó el Centro de Espiritualidad Santa María, que comenzó como un centro de catequesis para niños, pero que con el tiempo se ha expandido para incluir grupos de adolescentes, adultos y adultos mayores.

El Camino del Corazón

El camino que Inés propone- resaltó Cristina Montalbano- no es solo un camino de aprendizaje intelectual, sino un proceso profundo de interiorización, de encuentro con lo más íntimo de nuestro ser. En sus enseñanzas, Inés habla del “camino al corazón”, un itinerario que busca reconectar a las personas con lo más profundo de sí mismas, con Dios y con los demás. Este camino está diseñado para vivir la fe de manera encarnada, en el día a día, a través del servicio, el amor y la esperanza.

El corazón, como todos sabemos, es el órgano que nos da vida, que late de manera inconsciente y nos pone en marcha cada día. Pero Inés invita a ir más allá, destacó Cristina Montalbano. A conectar con el corazón no solo como un músculo, sino como el centro del amor y la espiritualidad. En sus palabras, el corazón es el lugar donde nacen los sentimientos más nobles y puros, un lugar de encuentro con Dios. Este corazón, que late en el silencio y la contemplación, nos invita a ir más allá de las distracciones de la vida cotidiana, a detenernos y encontrar nuestra identidad en la paz interior.

Amar a Dios, Amarnos a Nosotros Mismos y Amar a los Demás

Inés Ordóñez, agregó Mari Langono, nos recuerda la importancia de amarnos a nosotros mismos como parte fundamental de la vida cristiana. No podemos amar verdaderamente a los demás si primero no nos amamos y aceptamos a nosotros mismos. Solo cuando nos reconocemos como hijos amados de Dios, podemos expandir ese amor hacia los demás. El amor propio no es egoísmo, sino una forma de sanar nuestras heridas y reconocer nuestra dignidad. Solo así podemos abrirnos al amor de Dios y servir a los demás con generosidad.

La Comunidad: Un Pilar Fundamental del Camino

El camino al corazón no es un viaje solitario, añadió Cristina Montalbano. Como Inés bien señala, la comunidad es un componente esencial de este itinerario. La iglesia no es solo una institución, sino una familia espiritual donde nos apoyamos mutuamente en nuestro crecimiento. En este caminar, nos encontramos en los grupos de oración, en los servicios, en la peregrinación y en el simple acto de escuchar y acompañar a los demás. En la vida, cuando uno se siente cansado, el otro lo anima, y juntos seguimos adelante.

El Ministerios de la Escucha

En el centro de espiritualidad Santa María, un nuevo ministerio ha emergido: el Ministerio de la Escucha. Este ministerio es una forma sagrada de acompañar a los demás, de escuchar sin juzgar, de crear un espacio seguro para que las personas puedan expresar sus preocupaciones y encontrar en su interior los recursos para sanar y seguir adelante. Este ministerio ha sido particularmente relevante en tiempos de pandemia, donde muchas personas han buscado consuelo en la oración y en la escucha atenta de los demás.

La Convocatoria: Hoy a las 18:30 en el Santuario Nuestra Señora de San Nicolás

Este miércoles a partir de las 18:30, Inés nos invita a un encuentro abierto en el Santuario Nuestra Señora de San Nicolás. Este es un espacio para todos, sin importar la edad ni el trasfondo. La invitación está abierta a toda la comunidad, porque este camino del corazón no es solo para unos pocos, sino para todos los que busquen una vida de paz, amor y conexión con Dios. Inés nos invita a aprender desde la juventud hasta la adultez, porque, como ella dice, es en la juventud donde mejor se puede aprender este camino de vida.

El Poder de la Oración y el Silencio

Inés también subraya la importancia de la oración en cualquier de sus formas. Ya sea en el silencio, en la alabanza o en el rosario, la oración es el medio para conectar con Dios. El silencio, particularmente, es un espacio privilegiado para escuchar a Dios, para dejarnos moldear por su presencia y reconocer que, a pesar de las distracciones del mundo, Él está siempre con nosotros. Este tipo de oración nos prepara también para escuchar a los demás con un corazón abierto y generoso.

Un Camino de Fe y Esperanza

Finalmente, el camino del corazón es un itinerario de esperanza, de vida y de fe. Es un camino que se vive con alegría, incluso en medio de las dificultades. Al igual que en una peregrinación, la vida nos presenta desafíos, momentos de cansancio, pero también de encuentro y de renovación. En ese caminar, uno no está solo. La comunidad, el servicio y la oración nos acompañan, y juntos seguimos avanzando hacia una vida más plena, más cerca de Dios y de los demás.

Conclusión: Hoy, Todos Están Invitados

La charla de hoy es una oportunidad única para sumergirse en este camino de fe, amor y comunidad. Todos estamos invitados a dejar de lado las distracciones cotidianas y a dedicar un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa: nuestro encuentro con Dios y con los demás. No te pierdas esta oportunidad de crecer en el amor y la espiritualidad.