Una réplica de la virgen de Luján fue entronizada en la capilla de Dennehy

El domingo, la localidad de Dennehy, en el partido de Nueve de Julio, vivió una jornada llena de fe y emoción con la entronización de una réplica de la Virgen de Luján en la capilla de Nuestra Señora del Carmen. La ceremonia, que reunió a numerosos vecinos y fieles, fue presidida por el Obispo de la diócesis de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, quien tuvo a su cargo la bendición de la imagen.

La jornada comenzó con una peregrinación muy particular: una caravana de vehículos, encabezada por una autobomba del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, se desplazó desde la Ruta Nacional 5 hasta la localidad de Dennehy, creando un ambiente de expectación y alegría entre los pobladores. Lo que se podría pensar en un operativo de emergencia a quienes veían su presencia en la Ruta 5 y bajada a la localidad, resultó ser un acto de fe que daría comienzo a una de las celebraciones más esperadas por la comunidad.

Previo a la partida, la hermana Alma Montenegro, quien ha liderado la llegada de la réplica de la Virgen de Luján a la localidad, expresó con emoción el significado de este evento. “Sabemos que estas cosas, relacionadas con María y con Jesús, siempre requieren esfuerzo y penitencia. En estos tiempos oscuros para la humanidad, debemos seguir demostrando nuestro amor y fe”, destacó.

La réplica de la Virgen de Luján, considerada la Patrona de la Argentina y de las Rutas del país, fue donada por el matrimonio de Carlos Iglesias y Elizabeth de Iglesias, quienes llegaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El obsequio fue el resultado de una gestión llevada a cabo por la hermana Alma Montenegro, quien con su incansable trabajo en la comunidad busca fortalecer tanto el crecimiento de la población como la vida espiritual de los vecinos de Dennehy; y el obispo.

Carlos Iglesias, médico y militar, junto a su esposa Elizabeth, manifestaron su profunda gratitud a la Virgen por favores recibidos, y decidieron obsequiar la imagen como una muestra de su fe. “Es un acto de agradecimiento a la Madre de Jesús”, afirmó Iglesias, emocionado por el significado de la donación.

La procesión, que avanzaba en un clima de recogimiento, contó con el acompañamiento de numerosos peregrinos y fieles, quienes fueron guiados por la hermana Alma Montenegro, conocida en la comunidad como “Alma Mater” por su dedicación a los proyectos religiosos y sociales. También se sumó a la marcha José Luis Rodríguez, de Caritas, quien junto a su equipo de audio proporcionó el sonido y música. Desde allí se compartió detalles sobre la historia y el significado de la Virgen de Luján con los presentes.

Entre rezos, cánticos y oraciones, los fieles fueron acercándose a la capilla, donde ya los esperaban para recibirlos el Obispo Ariel Torrado Mosconi y los vecinos de Dennehy, quienes habían trabajado incansablemente para organizar el evento.

La Jefa Comunal de Nueve de Julio, María José Gentile, también participó de la ceremonia, destacando la importancia de este acto como una manifestación de la unidad y la fe de toda la comunidad.

Un momento especial de la jornada fue la restauración de una imagen de Santa Teresita, donada por una vecina y una monja de la localidad. Esta restauración se convirtió en un símbolo de la renovación de la devoción en Dennehy, que no solo recibe a la Virgen de Luján, sino también a otras figuras importantes de la fe católica.

Al final de la misa, el Obispo Ariel Torrado Mosconi destacó la trascendencia del evento, recordando que la Virgen de Luján en Dennehy es un motivo de gran alegría para toda la diócesis. En su homilía, enfatizó que la Virgen de Luján acompaña a todos los argentinos en su caminar por el país, especialmente en los viajes largos por las rutas. Con palabras llenas de emoción, bendijo la imagen de la Virgen, que ahora descansa en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, junto a la comunidad que la venera con devoción.

La jornada concluyó con la alegría de la presencia de la Virgen en la que los bomberos hicieron sonar la sirena de su autobomba al ingresar a la población, símbolo de la alegría y el júbilo de una comunidad unida en la fe. Los vecinos se despidieron con esperanza y gratitud, agradecidos por este significativo paso en su vida religiosa y comunitaria. La réplica de la Virgen de Luján, ahora en Dennehy, será un faro de fe para generaciones venideras.

Mensaje de Monseñor Ariel Torrado Mosconi

El mensaje que nos deja el Evangelio y las lecturas de hoy es claro, dijo el obispo de Nueve de Julio: no importa cuánto tengamos, sino la actitud con la que damos. Jesús no nos llama a dar solo lo que sobra, sino a dar todo lo que tenemos, aunque nos parezca poco. La generosidad verdadera nace del corazón, de la confianza en que, al dar, no nos quedamos vacíos, sino que experimentamos la plenitud de la gracia de Dios.

Jesús ve más allá del valor material de lo que damos. Lo que importa es cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a entregar. Y esa generosidad, aunque parezca pequeña o insignificante a los ojos del mundo, es la que Dios valora. Así como el Señor multiplicó la harina y el aceite para la viuda de Sarepta, también multiplicará nuestras bendiciones cuando damos con un corazón generoso y fiel.

El Ejemplo de María: Hoy, al celebrar la Fiesta de la Virgen de Luján, nos encontramos ante el modelo más perfecto de generosidad. María, la madre que dio su “sí” total a Dios, es el ejemplo supremo de entrega y confianza. Ella, que recibió y acogió al Hijo de Dios en su vientre, nos muestra cómo dar todo sin reservas, con humildad y amor. Al pedir su intercesión, le pedimos que nos enseñe a ser generosos como ella, dispuestos a dar lo que tenemos para que, como ella, podamos vivir según la voluntad de Dios.

Llamado a la Generosidad: Hoy, cada uno de nosotros está invitado a preguntarse: ¿Qué tengo para dar? No se trata solo de dinero, sino de nuestra actitud, de nuestras habilidades, de nuestro tiempo y, sobre todo, de nuestro amor. Al abrir nuestras manos y corazones, Dios multiplicará lo que damos para el bien de los demás y para su gloria.

Que, al recibir la intercesión de la Virgen de Luján y el don del Espíritu Santo en este día, podamos renovar nuestra generosidad y seguir el ejemplo de Cristo, dando todo lo que tenemos, confiando en que Él proveerá lo que necesitamos.

Señor, cerró monseñor Ariel torrado Mosconi, te damos gracias por el ejemplo de generosidad que encontramos en las Escrituras. Ayúdanos a ser como la viuda que dio todo lo que tenía, y como Cristo, que se entregó por nosotros. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor generoso y que, al seguir el ejemplo de María, podamos siempre dar con un corazón puro y fiel. Amén.

Bendición de la Imagen de la Virgen de Luján en la Capilla de Dennehy

En la emotiva ceremonia celebrada en la Capilla de Dennehey, el obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi antes de la bendición final de la misa comenzó con una oración de agradecimiento a Dios por el alimento espiritual recibido en la Eucaristía, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo para perseverar en la fe. “Imploramos tu misericordia para que, por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente”, dijo el celebrante, mientras los fieles unían sus voces en una plegaria de gratitud.

Antes de la bendición final, se llevó a cabo la bendición de la nueva imagen de la Virgen de Luján. Monseñor Ariel Torrado Mosconi invitó a todos los presentes a unirse en oración: “Señor, danos tu bendición”, repitieron todos los fieles mientras se realizaba la oración de consagración.

La bendición estuvo acompañada de una reflexión sobre la importancia de las imágenes religiosas como medios para recordar y acercarse a la divinidad. “Padre misericordioso, te pedimos que bendigas esta nueva imagen réplica de la Santísima Virgen de Luján, para que todos, al acercarse a ella y pedir su intercesión, puedan recibir tu gracia”, expresó el celebrante.

Además, volvió a agradecer la presencia de los Bomberos Voluntarios que llevaron la imagen desde la Ruta 5 hasta la capilla y a María José Gentile, Jefa Comunal distrital y a al Dr. Carlos Iglesias y su esposa por haber donado la imagen de la réplica de la virgen. También se ofrecieron felicitaciones a las chicas que recibieron el Sacramento de la Confirmación, así como a sus familias por este importante paso en su vida espiritual.

La ceremonia también recordó la figura de Santa Teresita de Lisieux, quien, además de ser venerada por su vida de oración y devoción, es conocida como la patrona de las misiones. En su honor, los asistentes recitaron la oración tradicional a la Virgen María, pidiendo su intercesión.

La misa culminó con la bendición final, en la que el sacerdote invocó la gracia de Dios para todos los presentes. “La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos ir en paz”, concluyó, mientras los fieles respondían con un “Demos gracias a Dios”.

La comunidad local, agradecida y llena de devoción, se despidió con un aplauso a la Virgen de Luján y un sentimiento de unidad y esperanza, confiando en la protección y guía de la Virgen, cuya imagen ahora estará presente en la capilla para siempre.