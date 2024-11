Zoe Bravo: “Voy a ganar una medalla” y lo cumplió al lograr el tercer puesto en el Sudamericano de Patín Artístico

Este miércoles el club El Fortín y la Escuela de Patín de esa institución que dirige César Salas vivieron una jornada de emoción y orgullo, al celebrar la destacada actuación de Zoe Bravo en el Campeonato Sudamericano de Naciones de Patinaje Artístico 2024 que se disputa en Camboriú, Brasil.

La mamá de la ganadora, Lorena Arce, contó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima que “Estuvimos en contacto con ella desde temprano. Fue un día largo porque arrancó con un entrenamiento a puertas abiertas desde las 8 de la mañana. Después, volvieron al hotel y me acerqué para peinarla y maquillarla, porque es algo que la calma y le da Tranquilidad”. A pesar de la tensión, Lorena detalló cómo ha aprendido a respetar la concentración de su hija, quien a veces se muestra distante, pero no por enojo o tristeza, sino por pura concentración: “Es como si se metiera en su mundo antes de la competencia” y solo me dijo ‘voy a ganar una medalla’.

La competencia y la emoción de la medalla.

El momento más esperada llegó cuando Zoe, en su primera tanda, logró una actuación destacada que la posicionó en la segunda colocación. “Estaba tan concentrada, pero yo quería filmarla, sacar fotos, mirarla en la pantalla, ya la vez no podía dejar de llorar de la emoción”, recordó su madre, quien estuvo y está a tentaa lo que su hija requiera.

Finalmente, el esfuerzo y la preparación dieron sus frutos: Zoe Bravo se subió al podio con una medalla de bronce, un logro que abre grandes puertas para su futuro en el patín artístico. Sin embargo, el camino hasta allí no fue fácil. “Fue un viaje organizado en solo dos meses. Sabíamos de la posibilidad de participar en el Sudamericano, pero hubo que juntar el dinero de manera muy rápida. Hicimos rifas y recibimos el apoyo de muchas personas y empresas. ¡Agradezco enormemente a todos por el ¡Apoyo!”, expresó Lorena emocionada.

La familia Bravo sigue trabajando a la par de la escuela y el club para que Zoe continúe con su formación. A pesar de su corta edad – 9 años-, la pequeña patinadora ya tiene claro su rumbo. En el futuro cercano, pasará a una categoría más competitiva, la Mini Infantil y para eso hay que seguir trabajando y entrenando. “Lo que más me gusta es ver cómo So crece, no solo en lo deportivo, sino también como persona. Es muy responsable y sabe lo que quiere. Vamos a seguir acompañándola en este camino”, agregó Lorena, que se mostró muy orgullosa de la madurez de su hija.

El momento culminante llegó cuando la medalla de bronce fue confirmada. Para Lorena, el instante en que su hija subió al podio fue indescriptible. “Estaba tan emocionada que no podía dejar de llorar. Son dos minutos en los que se te pasan muchas cosas por la cabeza. Todo lo que vivimos hasta llegar ahí, el sacrificio, el esfuerzo, y sobre todo, esa confianza que Zoe tenía en sí misma, se reflejaron en ese tercer puesto”, dijo entre lágrimas.

El éxito de mi hija no es solo suyo. Es el resultado de un esfuerzo conjunto de la familia, el club El Fortín, con su profesor César Salas, quien ha trabajado con ella desde muy pequeña y ahora en el Cenard con su profesora de patín.

Mantiene equilibrio entre el deporte y la escuela, siendo una excelente estudiante y cumpliendo con sus obligaciones académicas. “Aunque esté de viaje, se asegura de ponerse al día con sus estudios. Es muy responsable”, comentó Lorena, quien también destacó el esfuerzo de los docentes que apoyan a su hija en todo momento.

Lo que más resalta en la historia de Zoe Bravo es la seguridad con la que afrontó este desafío. Su frase antes de la competencia, “Voy a ganar una medalla”, mostrando confianza y seguridad, concluyó l mama.