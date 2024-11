La falta de policías: un desafío creciente para Nueve de Julio y distritos de la región

En los últimos años, la falta de efectivo policiales se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las autoridades de 9 de Julio y localidades vecinas. Con el crecimiento demográfico y el aumento de eventos públicos, como partidos de fútbol y peregrinaciones, la demanda de seguridad en la ciudad se ha incrementado, mientras que la cantidad de policías disponibles sigue siendo insuficiente. Esta problemática no es exclusiva de 9 de Julio, sino que afecta a muchas otras ciudades de

Un claro ejemplo de la situación ocurrió este fin de semana, cuando coincidirán varios eventos de gran envergadura en la ciudad: un partido de fútbol importante, una peregrinación religiosa y la cobertura de la seguridad en la ruta para los viajeros. Todo ello pone a prueba la capacidad de las fuerzas de seguridad, que deben distribuir sus recursos limitados.

El funcionario, recalcó que las normas de tránsito y el respeto por las reglas son pilares fundamentales para lograr una ciudad más segura. Habla sobre cómo, en la vida cotidiana, muchas veces los ciudadanos no actúan con el compromiso que deben, ya sea al cruzar la calle, al respetar el paso del peatón o al cuidar lo público. ‘Si todos asumimos nuestra parte, la comunidad se beneficiará’, resaltó.

La necesidad de más recursos

Una de las demandas más fuertes de Walter es la necesidad de más recursos en seguridad, no solo en términos de efectivo policiales, sino también en infraestructura. Proponga que para garantizar eventos públicos más seguros, como espectáculos deportivos o culturales, la presencia policial debe incrementarse. Sin embargo, al mismo tiempo, hay una limitación en el envío de personal por parte del Ministro.

El déficit de efectivos

El Subsecretario de Seguridad destacó que este déficit de efectivo es un problema que persiste desde hace años. La policía no solo enfrenta la retirada natural por jubilaciones o enfermedades, sino que también se ve limitada por la falta de incorporación de nuevos efectivos. De los aproximadamente 150 agentes que había en Nueve de Julio hace seis años, hoy la cifra no supera los 100, con un promedio de entre 50 y 60 efectivos activos. Esta cifra es, según las autoridades, insuficiente para cubrir todas las necesidades de seguridad de una ciudad que, aunque tranquila en términos de delitos graves, no está exenta de problemas cotidianos.

Los reclamos de las autoridades municipales ante la provincia, se enfocan en la necesidad urgente de aumentar los efectivos este distrito y en la zona. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las promesas de incorporación de más personal, la situación sigue siendo crítica. “La seguridad es un tema de gestión a nivel provincial, y la respuesta hasta ahora ha sido insuficiente. El Ministerio de Seguridad debe poner los ojos en nuestras ciudades, que están creciendo tanto en población como en actividad”, destacó Walter Depaoli.

El funcionario subrayó la importancia de contar con más efectivos policiales para seguir combatiendo los delitos, destacando que la presencia policial no sólo disuade, sino que también actúa preventivamente. A pesar de la disminución de delitos ya que en octubre de este año se registraron solo 16 delitos prevenibles frente a los 35 del mismo mes en 2023—, el subsecretario considera que la ciudad sigue siendo vulnerable a otros tipos de delitos, como los virtuales, que han reemplazado a los más violentos.

En este contexto, la presencia de policías resulta esencial para mantener la seguridad. “Necesitamos 200 policías para seguir avanzando con la prevención”, expresó Depaoli, haciendo hincapié en la falta de recursos humanos para cubrir la demanda local. Sin embargo, reconoce que las políticas del Ministerio de Seguridad de la provincia no siempre coinciden con esta visión, ya que se centran en áreas de mayor incidencia de hechos delictivos como el AMBA y no se atienden las necesidades de los distritos como Nueve de Julio, ya que esta crisis alcanza a toda la región.

Definiciones del Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Walter Depaoli

“Nosotros tenemos que brindarle seguridad a la ciudad, y cada vez hay menos policías”.

“Hace seis años venimos reclamando por la falta de policías, no solo en Nueve de Julio, sino en el interior del partido y la provincia lo sabe y no atiende los pedidos”.

“Muchos de los nuevos efectivos son de la zona, pero los convocan para trabajar en grandes ciudades del Gran Buenos Aires, con la promesa de devolverlos a su lugar de origen en pocos años, promesa que nunca se cumple”.

“Hoy por hoy no llegamos a los 100 efectivos en todo el partido, lo que muestra un retroceso considerable ya que hace seis años había 150”.

“La prevención es la clave para reducir los delitos. Aunque los delitos menores (como robos en obras o hurtos de herramientas) son inevitables, la tarea principal es implementar medidas preventivas que impidan que estos ocurran. Sin embargo, para eso es necesario tener suficientes recursos, tanto en términos de policía personal como en infraestructura”.

“La escasez de agentes policiales, especialmente cuando se compara con la población, es uno de los grandes obstáculos, ya que el distrito está por debajo de la cantidad mínima de efectivo policiales recomendada por las normas internacionales”. Mientras hay un policía cada casi 600 vecinos, lo ideal es uno cada 130.