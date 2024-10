Las diputadas provinciales Alejandra Lorden y María Belén Malaisi y el senador provincial Ariel Bordaisco, todos del bloque de la UCR Cambio Federal fueron convocados a una reunión con autoridades de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) que mantiene un conflicto con IOMA desde hace varios meses.

Las autoridades de FEMEBA pusieron al tanto a los legisladores de las últimas novedades con el corte de los convenios de manera intempestiva de una veintena de municipios y dejar a la deriva a unos 160 mil afiliados de acuerdo a lo comunicado por el vicepresidente de la entidad, Sandro Scafatti quien dio cuenta de lo ocurrido en Navarro en otro hecho de conflicto en temas sanitarios.

“Nos fuimos a interiorizar del conflicto que atraviesan hoy los mas de 2 millones de afiliados de IOMA en toda la provincia”, resaltaron los legisladores. “Esto es producto de las medidas inconsultas que el organismo viene desarrollando desde hace un tiempo, como en el caso de la ciudad de Navarro donde se dio la particularidad de un convenio de IOMA con el Intendente desconociendo las consecuencias que tienen hoy los afiliados y los trabajadores de la salud cuando necesitan atenderse fuera de ese distrito por distintas complejidades”, remarcaron.

“El nivel de improvisación y los objetivos no claros van en contra de lo que hoy está necesitando el afiliado de IOMA, que es la cobertura de su salud entiendo que siempre supo ser la obra social más referenciada en la provincia de Buenos Aires”, dijeron y puntualizaron que hoy, lejos de eso, “IOMA es hoy sinónimo de desidia total, con una conducción que no está atendiendo las necesidades de los afiliados y pone en riesgo la salud pública de todos los bonaerenses. Esto no es una pelea entre IOMA y los médicos, están dejando tirado a millones de bonaerenses”.