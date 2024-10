Se disputó el sábado la última fecha del Torneo de Hockey de la Asociación

Se disputó el sábado pasado la última fecha del Torneo Clausura de Hockey de la Asociación del Centro de la Provincia, quedando así clasificados los equipos para disputar los play offs y determinar, luego, las posiciones finales de la temporada de las cuatro categorías femeninas.

En su cancha, el Club Atlético recibió a los equipos del 25 Hockey, de 25 de Mayo, salvo Sub 19, que no presenta; en primer término jugaron en Sub 14, ganando por 5 a 0 el local, dominando todo el partido, desde el comienzo, con goles a los 7’ de Inés Ibarra, goleadora del torneo y 3’ más tarde de Francisca Zúñiga Pirez y completaron el tanteador Helena Di Florio, nuevamente Zúñiga Pirez y Felicitas Legnani. En esta categoría Atlético finalizó primero en la Zona “A”.

Luego, en Sub 16 la diferencia fue mayor, como lo indica el tanteador, 9 a 0 para Atlético, que fue muy superior, también desde el minuto 7 y también de Inés Ibarra, autora de 2 goles, lo mismo que Isabella Gaillard Fonseca, Lucía Maidana y Helena Di Florio y uno de Nina Villa; este equipo también va a play offs, al quedar 2° a un punto de Huracán; y finalmente se enfrentaron las primeras divisiones, en partido muy disputado y con temprana apertura del tanteador: a los 3’ gol de Trini Iturralde y 2’ después igualó 25 de Mayo y siguió muy trabado hasta que a los 48’ con gol de Valentina Figueiras Atlético cerró el resultado final de 2 a 1 y Atlético también finalizó 1° e invicto y clasificado a los play offs.